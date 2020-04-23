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محافظات

رغم تفشي كورونا.. أهالي المنوفية يزينون شوارعهم احتفالا بشهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
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محمد امين
لم يمنع تفشي فيروس كورونا المستجد أبناء محافظة المنوفية من الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك ، فأصر الأهالي على إضفاء جو من البهجة والسعادة بشوارع المحافظة لإدخال السرور والفرح قلوب الجميع والعيش في أجواء الشهر الكريم 

امتلأت شوارع قري المحافظة بالزينة التي تملأ الشوارع، والفوانيس التي علقت أمام جميع المنازل وفي مداخل جميع الشوارع تجد الفوانيس معلقة للعيش في الأجواء الرمضانية.

وتنافس الأهالي فيما بينهم في تزيين الشوارع بشكل ملفت للأنظار ومضفي جو من السعادة والفرحة ، فتجمع شباب كل منطقة لتزيين شوارعهم بالزينة التي صنعوها يدويا وبالفوانيس الورقية التي قاموا بصناعتها بأيديهم.

 وقال سعيد طارق احنا قررنا نعلق الزينة في منطقتنا علشان نعيش الأهالي أجواء رمضان وروحانياته التي اعتادها الناس في كل عام وخصوصا في الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا والذي جعل الناس يعيشون حالة من الحزن والخوف 

 فيما تحدث محمد علي قائلا السنة دي قررنا اننا نعمل زينة رمضان بايدينا بدل من اننا نشتريها ومن أسبوع واحنا بنجهزها مع فانوس كبير قمنا بتعليقه امام باب الشارع بعد قيامنا بتصنيعه بايدينا. 
رغم تفشي كورونا.. أهالي المنوفية يزينون شوارعهم احتفالا بشهر رمضان
رغم تفشي كورونا.. أهالي المنوفية يزينون شوارعهم احتفالا بشهر رمضان
رغم تفشي كورونا.. أهالي المنوفية يزينون شوارعهم احتفالا بشهر رمضان
رغم تفشي كورونا.. أهالي المنوفية يزينون شوارعهم احتفالا بشهر رمضان
رغم تفشي كورونا.. أهالي المنوفية يزينون شوارعهم احتفالا بشهر رمضان
رغم تفشي كورونا.. أهالي المنوفية يزينون شوارعهم احتفالا بشهر رمضان
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