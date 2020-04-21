سبب اختفاء مصابيح الشبورة في بعض السيارات الحديثة

قررت بعض شركات السيارات الكبرى- رغم التقدم التقني الهائل في صناعة السيارات- التخلي عن أشياء كنا نرى أنها هامة بالسيارة، ومنها مفاتيح تشغيل المحرك، والإطارات الاحتياطية.





وكان من أحدث الأجزاء التي اختفت أو تم التخلي عنها؛ هي "مصابيح الضباب"، حيث لوحظ مؤخرًا اختفاء مصابيح الضباب من بعض طرازات السيارات الحديثة الفاخرة لشركات مرسيدس وكاديلاك ولينكون وبي ام دبليو، ومن المؤكد أن هذه الظاهرة ستمتد إلى جميع طرازات السيارات الاقتصادية والشعبية والبيك آب لاحقًا.





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ويأتي السبب الرئيسي وراء ذلك، إلى تطور المصابيح الحديثة بدرجة عالية، حيث أصبحت مزودة بأحدث التقنيات التي تجعل وجود مصابيح ضباب منفصلة أمر غير ضروري، كما أن مصابيح الضباب لا يتم اختبارها من قبل هيئات الاختبارات المختلفة حول العالم، خاصة أنها تعتبر معدات تكميلية وليست أساسية.





وتكمن فائدة مصابيح الضباب في كونها أقرب للأرض وقادرة على إضاءة الطريق أسفل الضباب كي لا يرتد ضوئها عبر الرطوبة في الجو.





وعلى الرغم من أن المصابيح الأمامية عالية القدرة ومصممة للرؤية لمسافات طويلة، إلا أن أشعة أضوائها ترتد عبر الرطوبة الموجودة داخل الضباب، كما أن المصابيح منخفضة القدرة تُقلل من قدرة رؤية السائق للطريق.





وتكمن مشكلة مصابيح الضباب في عدم ظهور فائدتها إلا عند القيادة على سرعات منخفضة، كما أنها ليست ذات كفاءة عالية لرؤية السيارات الأخرى ولافتات الطريق وسط الضباب الكثيف.