5 معلومات مهمة لا تعرفها عن إطارات السيارات

هناك الكثير من مستخدمي السيارات يحرصون دائما على تغيير الزيت في ميعاد في حين أنهم لا يهتمون بالإطارات .





كما توجد بعض المعلومات التي لا يعرفها أصحاب السيارات عن الإطارات تجعلهم يهملونها دون أن يشعروا، وتتمثل فيما يلي:

1-من الضروري تغيير إطارات السيارة كل 50 ألف كيلو أو كل 6 سنوات من تاريخ إنتاجها



2- يفضل تغيير الإطارات الأربعة وليس 2 وتكون الإطارات من الماركات العالمية .



3- يفضل وضع نتروجين أثناء ظبط الإطارات بدلا من الهواء العادي لانه لا يتمدد كما جاءت فكرة استخدام النيتروجين من إطارات الطائرات لأن حجم وحمولة الطائرة في الهبوط يحتاج إلى عدم تمدد إطاراتها .

4- احذر استخدام الخابور في حالة وجود ثقب في الكاوتش وذلك لان الكاوتش مكون من 6 طبقات من المطاط ويتخلله سلك والخابور يخترق كل هذه الطبقات ويضعف قوام الإطار .