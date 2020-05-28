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سيارات

خلط الهواء والنيتروجين لايؤثر على ضغط إطارات السيارة

الخميس 28/مايو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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اماني نوار
منذ بضع سنوات انتشرت خدمة جديدة في مراكز خدمات الإطارات وهي تزويد الإطارات بالنيتروجين النقي، ويزعم الكثير من قائدي السيارات ان النيتروجين يطيل من عمر الإطار ويقلل من التآكل ولكن هذه الأثار المفيدة لم يتم إثباتها حتى الآن.

والسؤال الذي يفرض نفسه دائما هل يمكن خلط الهواء والنيتروجين داخل الإطارات وهل سيؤثر الخليط على نظام مراقبة ضغط  الهواء في الإطارات.

اكد خبراء في عالم السيارات ان نسبة الهواء بالفعل 78% - 80% من النيتروجين على الرغم  من أنه يجب أن يكون 93% ، لذلك فلا يوجد خطر في خلط النيتروجين والهواء في الإطارات لذلك يمكن لسائقي السيارات ضخ الهواء في إطارات النيتروجين والعكس صحيح .
 
اما الطريف في الأمر فهو أن الطريقة الوحيدة التي يتم الاحتفاظ بفائدة خليط النيتروجين الجوي هي ملئ الإطارات بالهواء العادي وتزويدها في كل مرة يتم إفراغها، وبهذه الطريقة سيتم إزالة الهواء تماما من الاطار ومع الوقت سيتم احتلال النيتروجين مكان الهواء.
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