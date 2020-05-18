احذر نظام مراقبة ضغط الهواء في إطارات السيارات

شددت الهيئة الألمانية للفحص الفني بتحذير من الثقة العمياء في نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات. كما شددت على عدم اهمال الفحص المنتظم للإطارات والتحقق من ضغط الهواء .

وأكد الخبراء في الهيئة أنه يجب فحص ضغط الهواء على الأقل مرة كل شهر وذلك بنظام ضغط هواء الإطارات المعروف ويجب التحقق الدوري من عدم وجود أضرار بالإطار مثل وجود قطع أو جسم غريب به .

كما ان هذا الإطار هو سطح الاتصال الوحيد للسيارة مع الطرقات. والمعروف ان الضغط الصحيح للهواء لا يؤثر بكل مباشر على سلوك القيادة.

ونصح خبراء السيارات بأن مهمة عمل نظام TPMS وذلك في مراقبة ضغط هواء الإطارات بشكل مستمر ليقدم تحذيرات لقائد السيارة بانخفاض قيمة الضغط داخل الإطارات .

وينقسم هذا النظام إلى نوعين: مباشر وغير مباشر عن طريق مستشعر ضغط ويتم تحديد الاختلافات في ضغط الإطارات عن طريق موازنة عدد لفات العجلات الأربع. ومن المعروف أن معظم الأنظمة تطلق إنذاراتها بدءا من انخفاض 20% تقريبا من قيمة الضغط.