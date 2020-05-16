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سيارات

تعرف على الفرق بين إطارات السيارة المخصصة للصيف والموصى باستعمالها شتاءً

السبت 16/مايو/2020 - 03:07 م
اطارات السيارة المخصص
اطارات السيارة المخصص للصيف
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اشرف عطية
يعتبر كاوتش السيارة من أهم الأجزاء فيها وهو المسئول الأول عن سلامتك وسلامة سيارتك، فيجب على السائق أن يحرص على متابعتها جيدا وفحصها بشكل دوري للوقوف على الحالة الفنية لها.




ويجب عليك أن تعلم عزيزي السائق أنه يوجد للسيارة أنواع مختلفة من الإطارات، ويوجد إطارات موصى بها صيفا وأخرى موصى بها في الشتاء.


وفي هذا السياق نوضح لكم هذا الموضوع:

هناك إطارات للشتاء وإطارات للصيف، كما يوجد تصنيفات أخرى، فهناك إطارات تستخدم للطرق العادية وأخرى تستخدم في السباقات، ويتم اختيار الإطارات وفقًا للشروط والظروف المناخية وظروف التشغيل، فعلى سبيل المثال إطارات الصيف التي تستخدم في الدول الحارة صممت لتكون مناسبة وذات كفاءة عالية في درجات الحرارة المرتفعة.


ومثلا في الشتاء يجب أن يكون الإطار منقوشًا بشكل عميق لتقوم النقوش بتصريف المياه الموجودة أسفل الكاوتش وتسمح لشريط سير الإطار بالالتصاق جيدًا بالأرض، فكلما كان معدل الحفر كبيرًا، كلما كانت قدرة الإطار على امتصاص المياه أفضل ومن ثم يعطيك أداءً جيدا.


توجد إطارات أخرى خاصة بالمناطق التي تسقط فيها الثلوج، وتعد هذه الإطارات مغايرة قليلا عن إطارات الصيف، فهذا الإطار مصمم بجودة عالية جدا ليناسب درجات الحرارة الأقل من 7 درجات مئوية، ويظل مطاط هذا الإطار مرنًا في ظل درجات الحرارة المنخفضة فهو مصمم خصيصا للعمل في درجة حرارة 0 مئوية.


وتوجد أيضا الإطارات المختلطة، وهي الإطارات التي تصلح لجميع فصول السنة ولكنها تعطيك أداءً مقبولا نوعا ما، ولكن ليس كالإطارات الأخرى المخصصة لكل مناخ على حدة.


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