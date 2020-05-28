تعرف على مخاطر لحام الإطارات بـ الخابور

من المعروف إن الإصلاحات التقليدية التي يقوم بها ورش إصلاح الكاوتش وهي الإصلاح بالخابور أو الرقعة الداخلية سواء كانت على البارد أو على الساخن .



واكد خبراء السيارات أن الخابور يزداد احتمالات خروجه من مكانه تحت تأثير الهواء المضغوط داخل الإطار وتمدد المطاط بسبب زيادة سخونته.



ولكن سنجد أن الرقعة تسد فقط الطرف الداخلي لفتحة الفراغ الذي سببه الجسم الصلب وذلك بدون أن تملأ الفراغ الأمر الذي يسمح بدخول الماء والرطوبة من ذلك الطريق إلى داخل هذا الفراغ وذلك ينتج عنه صدأ وتآكل الاحزمة الصلبة.



سنجد إن إصلاح الثقب بالرقعة عن طريق التسخين الموضعي يمكن أن يضر ببنيان الإطار في حين ان الرقعة على البارد ويمكنها ان يتم فصلها تحت تأثير الحرارة المتولدة بالكاوتش نتيجة السرعات العالية .





ويمكن للسائق أن يكتشف تسريب الهواء خلال ملاحظة تغير قياس ضغط الهواء، عن طريق تزويد الإطار بالهواء إلى مستوى الضغط المطلوب .



كما في حال وجود تسريب كبير فسوف نلاحظ ارتخاء سريع في احد الإطارات ويجب معالجته علي الفور أما إذا وجد السائق التسريب بسيط سيلاحظ ارتخاء بشكل تدريجي لأحد الإطارات بشكل أسرع من الأخرين .



