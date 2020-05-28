AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على مخاطر لحام الإطارات بـ الخابور

الخميس 28/مايو/2020 - 04:30 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
من المعروف إن الإصلاحات  التقليدية التي يقوم بها ورش إصلاح الكاوتش وهي الإصلاح بالخابور  أو الرقعة الداخلية سواء كانت على البارد أو على الساخن .

واكد خبراء السيارات أن الخابور  يزداد احتمالات خروجه من مكانه تحت تأثير الهواء المضغوط داخل الإطار وتمدد المطاط بسبب زيادة سخونته. 
 
ولكن سنجد أن الرقعة تسد فقط الطرف الداخلي لفتحة الفراغ الذي سببه الجسم الصلب وذلك بدون  أن تملأ الفراغ الأمر الذي يسمح بدخول الماء والرطوبة من ذلك الطريق إلى داخل هذا الفراغ وذلك ينتج عنه صدأ وتآكل الاحزمة الصلبة. 
 
سنجد إن إصلاح الثقب بالرقعة عن طريق التسخين الموضعي يمكن أن يضر ببنيان الإطار في حين ان الرقعة على البارد ويمكنها ان يتم فصلها تحت تأثير الحرارة المتولدة بالكاوتش نتيجة السرعات العالية .


ويمكن للسائق أن يكتشف تسريب الهواء خلال ملاحظة تغير قياس ضغط الهواء، عن طريق تزويد الإطار بالهواء إلى مستوى الضغط المطلوب .

كما في حال وجود تسريب كبير فسوف نلاحظ ارتخاء سريع في احد الإطارات ويجب معالجته علي الفور أما إذا وجد السائق التسريب بسيط  سيلاحظ ارتخاء بشكل تدريجي لأحد الإطارات بشكل أسرع من الأخرين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر أن تفقد هذا الجزء من السيارة

ماهو الضغط المناسب لضبط عجلات السيارة ؟

لهذه الأسباب امتنع عن تنظيف فلتر الهواء

احذر من فنيي إصلاح الإطارات و تجنب لحام كاوتش سيارتك بـ خابور

تعرف على فائدة ملء الإطارات بالنيتروجين

تقنيات حديثة في السيارة لم تعد تهم السائقين

ترشيحاتنا

ربنا يزيح الغشاوة من قلوبهم ..أول تعليق من رجاء الجداوي حول شائعة وفاتها

لمواجهة وباء كورونا.. وزارة الصحة تطلق تطبيق صحة مصر

رئيس الوزراء: إتاحة الكشف والعلاج لحالات كورونا دون التقيد بمحل الإقامة

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

الحكومة تكشف حقيقة اختراق تطبيق "صحة مصر" بيانات أصحابه

حادث مؤسف.. أب يتسبب في إصابة طفلته الرضيعة بالعمى والشلل الدماغي

AdvertisementS

عزل منزلي.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة مخالطة مستشاره المصاب بكورونا

بيان حكومي جديد حول خطط مواجهة فيروس كورونا بعد قليل

فتح باب التظلمات وحل أزمة التكليف.. 10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

اعتبارا من السبت.. حظر التجول من 8 مساء.. والمواصلات العامة تعود للعمل.. وهذه الخدمات مستثناة

رئيس الوزراء: ضم منظومة الشكاوى الحكومية لمساعدة وزارة الصحة لتلقي بلاغات مصابي كورونا

شاهد.. زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعي الأهلي

الخفافيش بريئة.. تقارير طبية تؤكد تخليق فيروس كورونا معمليا

صاحبة فيديو الاغتصاب.. النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 آخرين

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

تأكيدا لـ صدى البلد.. اتحاد الكرة يعلن إصابة محمود سعد بـ كورونا

بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد ولاية أمريكية وأكثر من مليون نسمة

بشرة خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

آلام صعبة التحمل.. أعراض الانزلاق الغضروفي