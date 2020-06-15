ما نسبة استهلاك مكيف السيارة من الوقود؟

مع دخول الصيف أصبح الاعتماد على مكيف السيارة أساسيا، للتغلب على ارتفاع حرارة الجو ورغم الأهمية الكبيرة لمكيف السيارة إلا أن البعض حذر من كثرة استخدامه معللين بأنه نسبة كبيرة من البنزين.





وللتأكد من هذا الأمر، ذكرت إحدى الصحف الأجنبية المتخصصة في السيارات، أنه تم اختبار سيارة من نوع مازدا إم إكس -5 والتي تحتوي على محرك بقوة 184 حصانا وسعة 2 لتر.





وقالت الصحيفة إنها وجدت أن مكيف السيارة يستهلك 205 كيلو وات من المحرك أي ما يعادل 205% فقط من طاقتها وهو ما يعد أمرا مقبولا.





وأشارت الصحيفة إلى أن التجربة خير دليل إلى أنه لا صحة النظرية التي تقول بأنه على السائق أن يقوم بإيقاف المكيف قبل الوصول إلى سرعات عالية أو حالة صعود السيارة مرتفعات عالية.





وفي سياق آخر، كشفت تقارير أخرى عن كمية الوقود التي يستهلكها مكيف السيارة خلال فصل الصيف، فوفقًا لما قاله خبراء سيارات، فمع ارتفاع درجة الحرارة الخارجية، يستهلك المكيف الوقود في بداية مرحلة التبريد بما يتراوح 2.5-4 لتر/100 كلم.