توفر في استهلاك الوقود .. تعرف على تقنية التحكم النشط في إسطوانة محرك السيارة

تتصارع شركات السيارات العالمية لابتكار تقنيات جديدة في سياراتها لتريح السائق وتخفض معدلات استهلاك الوقود حتى يكون اقتصاديا وهو الامر الذى يتعلق بمحرك السيارة، الذي يلعب دورا اساسيا في ارتفاع أو انخفاض معدلات استهلاك الوقود في السيارة .
تعتبر من أهم الابتكارات في تخفيض استهلاك الوقود هو التحكم النشط بالسلندرات Active Cylinder Control والمعروف بأسم ACC وهي تعمل على التحكم بعدد الاسطوانات التي تعمل داخل المحرك حيث أنه في حالة القيادة بصور لا تتطلب الكثير من العزم حيث تقوم التقنية بغلق عدد من الاسطوانات مما يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود و تقليل الطاقة المهدرة دون حاجة .
علي سبيل المثال المحرك المكون من 4 اسطوانات يستهلك 7 لتر بنزين لكل 100 كم، لكن في حالة القيادة بصورة هادئة لا تستدعي جميع الأسطوانات و باستخدام تقنية ACC يتم تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30% علي حسب موديل و نوع السيارة .
شركة مرسيدس هي أول شركة استخدمت تقنية ACC عام 2001 في سيارات CL600 وS600، ثم في عام 2002 أعلنت شركات جنرال موتورز وهوندا عن تقنيات مشابهة قادرة على تعطيل جزء من المحرك ثم انتشرت تقنية “ACC” بين شركات السيارات في جميع انحاء العالم بعدما اثبتت كفائتها في تقليل استهلاك الوقود .
تعتبر من أهم الابتكارات في تخفيض استهلاك الوقود هو التحكم النشط بالسلندرات Active Cylinder Control والمعروف بأسم ACC وهي تعمل على التحكم بعدد الاسطوانات التي تعمل داخل المحرك حيث أنه في حالة القيادة بصور لا تتطلب الكثير من العزم حيث تقوم التقنية بغلق عدد من الاسطوانات مما يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود و تقليل الطاقة المهدرة دون حاجة .
علي سبيل المثال المحرك المكون من 4 اسطوانات يستهلك 7 لتر بنزين لكل 100 كم، لكن في حالة القيادة بصورة هادئة لا تستدعي جميع الأسطوانات و باستخدام تقنية ACC يتم تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30% علي حسب موديل و نوع السيارة .
شركة مرسيدس هي أول شركة استخدمت تقنية ACC عام 2001 في سيارات CL600 وS600، ثم في عام 2002 أعلنت شركات جنرال موتورز وهوندا عن تقنيات مشابهة قادرة على تعطيل جزء من المحرك ثم انتشرت تقنية “ACC” بين شركات السيارات في جميع انحاء العالم بعدما اثبتت كفائتها في تقليل استهلاك الوقود .