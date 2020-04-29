أخطاء يرتكبها السائقون تزيد استهلاك البنزين 50 % .. تعرف عليها

يهتم كثير من قائدي السيارات بتوفير النفقات، خصوصا التي يتم صرفها على البنزين، و يرتكب اغلهم اخطاء شائعة تزيد من

استهلاك الوقود بنسبة 50% .





سنطرح عليكم في هذا الموضوع هذة الاخطاء الشائعة لنتجنبها و بذلك نوفر استهلاك الوقود .





اخطاء يرتكبها السائقين تزيد استهلاك البنزين :





1- القيادة بسرعة لذلك حاول ان لا تتجاوز سرعة 100 كم في الساعة





2- الضغط بقوة على بدال الوقود خلال القيادة يساعد على ضخ كمية كبيرة من الوقود إلي المحرك

3- إهمال الصيانة يساهم في تراجع أداء العديد من أجزاء السيارة وهو ما يتسبب أيضا في انسداد بعض الأجزاء ما يقلل من قدرة المحرك ويدفعك لضغط المزيد من الوقود وهو ما يرفع من معدلات الاستهلاك.

4- تشغيل المكيف طوال الوقت

5- قيادة السيارة في العواصف و الامطار يساهد في زيادة استهلاك الوقود لان هذة العوام تساهم في زيادة المقاومة الخارجية للسيارة مما يجعلها تبذل مجهود اكبر للتحرك و تستهلك بنزين اكثر .

6- إهمال ضغط الإطارات يرفع من استهلاك الوقود بنسبة 2-3% لانها تعمل ايضا علي زيادة المقاومة

7- الاشياء الكثير التي مخزنة في شنطة السيارة تزيد من استهلاك الوقود لذا حاول التخلص منها .