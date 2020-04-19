تعرف على أعراض تلف حساس الشكمان.. زيادة استهلاك البنزين أبرزها



يجب علي سائقي السيارات الإلمام بكل ما يخص السيارات خصوصا الأجزاء الميكانيكية لتسهل عليهم معرفة العطل بشكل سريع لتوفير الوقت المهدر في التعرف علي العطل وفي هذا السياق نطرح عليكم اسباب تلف حساس الشكمان







أعراض تلف حساس الشكمان

في البداية يجب أن نتعرف على حساس الشكمان فهو يقوم بدور مهم جدًا في التخفيف من استهلاك الوقود أثناء القيادة وهو مثله مثل اي حساس في السيارة يتلف و يجب تغييره و أعراض تلفه هي :



1- زيادة ملحوظة في استهلاك الوقود .



2- بطء شديد في التسارع .



3- انخفاض عزم المحرك .



4- ظهور أصوات تشبه الانفجارات من الشكمان .

عند ظهور أي من هذة الأعراض لا تتردد في زيارة الميكانيكي و تقوم بفحص السيارة بشكل جيد للوقوف علي الحالة الفنية للمحرك و إصلاحها لكي توفر عليك الوقت و الجهد المهدي حال عطلها بشكل كامل .

