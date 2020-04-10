طرق للتخلص من دخان الشكمان الأبيض



كما نعلم أن المنفذ الوحيد لخروج العادم من السيارة هو الشكمان خصوصا ان المحرك أثناء التشغيل يصبح مثل غرفة الاحتراق و لكن في بعض الأحيان نلاحظ خروج دخان أبيض مع العادم و لا نعلم سببه أو طرق علاجة في هذا السياق نطرح عليكم الأسباب وطرق العلاج .





1- عدم تغيير زيت المحرك بانتظام فإن لاحظت خروج دخان ابيض مع العادم فقم بتغيير الزيت







2- تغيير فلتر الزيت أمر ضروري أيضا لانه المسؤول عن تنقية الزيت من الشوائب .



3- وجو مشكلة في طقم الشنبر الخاص بالمحرك وهذه المشكلة تتطلب فني لتشخيصها وعلاجها .



4- اتساع حجم البساتم أكثر من الطبيعي مما يحدث تسريب زيت داخل المحرك مما يؤدي لاحتراقه .



للمحافظ علي العمر الافتراضي لمحرك السيارة يجب عليك متابعة مستوى الزيت اول بأول و متابعة مستوى المياه و ملاحظة خروج لون العادم لتقوم بعلاج أي مشكلة عند بدايتها و قبل تفاقمها لأن هذا سيوفر عليك الكثير من الوقت و المال و يجب اللجوء فني ذو خبرة لينجز لك مثل هذه المهام .

