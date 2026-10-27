قنصل إيطاليا بالأسكندرية: إرث عروس المتوسط الثقافي منحها قدرة على نشر قيم التسامح



أكد قنصل إيطاليا بالأسكندرية أهمية المكانة التاريخية والحضارية المتميزة لمدينة الإسكندرية "عروس البحر المتوسط" التي شكلت على مدار تاريخها ملتقى للحضارات والثقافات المختلفة، ونموذجا للتفاعل الإنساني والانفتاح على الآخر، مشيرا إلى إرثها الثقافي المتنوع والذي يمنحها دورا هاما وقدرة في نشر قيم التسامح والحوار والتعايش السلمي بين الشعوب، ويعزز قدرتها على احتضان المبادرات والفعاليات التي تدعم السلام والتفاهم المشترك.

ونوه ماريو دي باسكوالى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالأسكندرية اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة استضافة القنصلية الإيطالية بالإسكندرية ندوة بعنوان «دور مسابقات ملكات الجمال الدولية في نشر الوعي المجتمعي والسلام العالمي» الخميس المقبل وبمشاركة ملكات جمال مصر - بأهمية توظيف المنصات الدولية والشخصيات العامة المؤثرة في نشر ثقافة السلام، وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية والإنسانية، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم بين الشعوب، منوها إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه مسابقات ملكات الجمال الدولية في دعم هذه الأهداف.

وتنظم الندوة بالتعاون مع نادي روتاري الإسكندرية غرب ولجنة بناء السلام ومنع النزاعات بروتاري مصر وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز الحوار المجتمعي وإبراز دور المؤسسات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة في نشر الوعي بقضايا السلام والتعايش الإنساني.

وتتناول الندوة سبل الاستفادة من الحضور المجتمعي والإعلامي لملكات الجمال المشاركات في المسابقات الدولية في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية، والتوعية بأهمية قبول الآخر واحترام التنوع الثقافي، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين مختلف المجتمعات.

وتأتي هذه الفعالية في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الدبلوماسية والأندية الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في نشر قيم السلام، بما يدعم بناء مجتمعات أكثر تعاونا وتفاهما .