أسباب تؤدي لارتفاع استهلاك الوقود في السيارة تجنبها

قائدو السيارات دائما يبحثون عن كيفية تخفيض استهلاك الوقود لذا نقدم لكم اليوم أحد أبرز العوامل التي تزيد من استهلاك الوقود في السيارات وهو الوزن الزائد فهو يزيد من استهلاك البنزين بنسبة 25% عن المعدل الطبيعي.
حذر خبراء السيارات من تأثير زيادة الوزن على استهلاك الوقود لأنه أحد العوامل الأساسية التي تزيد من استهلاك الوقود بسبب زيادة الحمل علي المحرك لذا نصح الخبراء بضرورة إزالة جميع تجهيزات السيارة الإضافية مثل الأشياء التي لا تستخدمها في السيارة .
علي سبيل المثال صندوق الأمتعة الذي يوضع على سقف السيارة من التجهيزات التي تستهلك كمية كبيرة من الوقود، بل واعتبره الخبراء بمثابة لص الوقود الذي لا يدري عنه أحد، حيث أنه يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بنسبة 25% أو أكثر في بعض الأحيان.
وقد وجه الخبراء بضرورة التخلص من جميع الأمتعة وأغراض السفر غير الضرورية المخزنة في السيارة، حيث أن كل 100 كيلوجرام من الوزن الزائد يتسبب في استهلاك ما يصل إلى 0.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر دون جدوي.
حذر خبراء السيارات من تأثير زيادة الوزن على استهلاك الوقود لأنه أحد العوامل الأساسية التي تزيد من استهلاك الوقود بسبب زيادة الحمل علي المحرك لذا نصح الخبراء بضرورة إزالة جميع تجهيزات السيارة الإضافية مثل الأشياء التي لا تستخدمها في السيارة .
علي سبيل المثال صندوق الأمتعة الذي يوضع على سقف السيارة من التجهيزات التي تستهلك كمية كبيرة من الوقود، بل واعتبره الخبراء بمثابة لص الوقود الذي لا يدري عنه أحد، حيث أنه يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بنسبة 25% أو أكثر في بعض الأحيان.
وقد وجه الخبراء بضرورة التخلص من جميع الأمتعة وأغراض السفر غير الضرورية المخزنة في السيارة، حيث أن كل 100 كيلوجرام من الوزن الزائد يتسبب في استهلاك ما يصل إلى 0.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر دون جدوي.