بلوك جديد.. أحمد الشيخ يهنئ جمهوره بعيد الأضحى.. شاهد

كتب أحمد الشيخ على الصورة " عيد مبارك عليكم

Happy Eid "

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وكان قد أكد أحمد الشيخ نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن انضمامه لـ المارد الأحمر كان حلم من أحلامه مشددا أنه لم يستطع النوم لمدة يومين قبل انضمامه للفريق.





وأضاف في تصريحات لـ قناة " الاهلي " أن اول من استقبله لحظة دخوله غرفة الملابس هو عم حارث مشددا أن هناك الكثير من الجنود المجهولين داخل الفريق والسر وراء التتويج بكأس بطولة.