AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بلوك جديد.. أحمد الشيخ يهنئ جمهوره بعيد الأضحى.. شاهد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
هنأ  أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى, جمهوره بعيد الأضحى, من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وذلك بنشر صورة له, ظهر فيها بلوك جديد. 

كتب أحمد الشيخ على الصورة " عيد مبارك عليكم
Happy Eid " 

اقرأ أيضا: 

وكان قد أكد أحمد الشيخ نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن انضمامه لـ المارد الأحمر كان حلم من أحلامه مشددا أنه لم يستطع النوم لمدة يومين قبل انضمامه للفريق.

وأضاف في تصريحات لـ قناة " الاهلي " أن اول من استقبله لحظة دخوله غرفة الملابس هو عم حارث مشددا أن هناك الكثير من الجنود المجهولين داخل الفريق والسر وراء التتويج بكأس بطولة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس جاريدو.. نجم الأهلي: جمهور الفريق كلمة السر وراء التتويج بالكونفدرالية.. فيديو

أحمد الشيخ يتحدث عن لحظة انضمامه لـ الأهلي وسر تغيير مظهره

أخبار الأهلي| الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة.. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه

أخبار الرياضة.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الإسماعيلي السابق

أوباميانج يسقط محمد صلاح من على عرش الهدافين

ترشيحاتنا

الثلاثاء.. استئناف سداد مقدمات حجز شقق جنة ودار مصر وسكن مصر.. تفاصيل

قبل شراء السيارة .. أسرار خطيرة لا يخبرك عنها الميكانيكي

#تركي_ال_شيخ يتصدر تويتر.. ومتابعون: ربنا يشفيك وترجع زي الأول

سبب نهي الرسول عن صيام أيام التشريق الثلاثة

تقدر على تبديل فروها وتغير لونها.. ما لا تعرفه عن الأرانب البرية في سيناء

قبل استئناف الدوري بأيام.. الأهلي على بعد خطوات من التتويج باللقب 42 وتحقيق رقم قياسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وعدد من المحتفلين بعيد الأضحى

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة