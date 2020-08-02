أوباميانج يسقط محمد صلاح من على عرش الهدافين

قاد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم أرسنال، فريقه للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، على حساب تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية، أمس، السبت، على ملعب ويمبلي.





وجاءت ثنائية أرسنال بتوقيع أوباميانج في الدقيقتين 28- 67، بينما أحرز كريستيان بوليسيتش هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 6.







ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أوباميانج رفع بذلك رصيده إلى 70 هدفًا بقميص أرسنال في جميع البطولات، منذ انضمامه للفريق في شتاء 2018.

















وبات اللاعب الجابوني أكثر لاعب من الدوري الإنجليزي، تسجيلًا للأهداف خلال هذه الفترة، متفوقًا على الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الذي سجل 68 هدفًا.



