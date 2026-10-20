مسيرات أوكرانية تستهدف مراكز بيانات روسية وتشل حياة الملايين

أدت هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مراكز بيانات روسية إلى تعطيلها جزئياً أو كلياً، مما أربك خدمات إلكترونية حيوية يعتمد عليها ملايين الروس في حياتهم اليومية.

وتعرض عدد من المراكز للاستهداف، بينها شركة ياندكس حيث تضررت 3 من أصل 6 مراكز تابعة لها بأضرار بالغة، أُغلق اثنان منها فيما تضرر الثالث، كما تعرض مركز بيانات تابع لشركة سبيربانك لهجوم بمسيرات في بالاكوفو بمنطقة ساراتوف.

وأسفرت الهجمات عن توقف تطبيقات حجز سيارات الأجرة واختفاء مواعيد الحافلات من شاشات العرض، فيما عجز سكان في موسكو عن فتح البوابات الإلكترونية لمجمعاتهم السكنية، مع صعوبة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة لوسائل النقل المخصصة لهم.

كما تعطلت خدمة "ياندكس باي" واختفى رصيد حسابات مستخدميها مؤقتاً، وشهدت مئات المواقع الإلكترونية والشركات انقطاعات متكررة، إضافة إلى توقف تطبيقات تعارف وسلاسل مطاعم عن العمل.

وتسببت انقطاعات الخدمات في فقدان أصحاب أعمال لقواعد بياناتهم ومواقعهم الإلكترونية نتيجة للاعتماد الكلي على البنية التحتية المحلية الروسية، لتعذر استخدام الخدمات السحابية الأمريكية منذ عام 2022.

ويرى تحليل لصحيفة "فايننشال تايمز" أن الضربات كشفت هشاشة مساعي موسكو لتجميع خدمات الإنترنت والبيانات تحت سيطرة شركة واحدة مجبرة على إبقاء خوادمها داخل البلاد، ما جعل البلاد "ضحية لسياسة المركزية الإلكترونية".