AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص صعقة آرسنال لـ تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:52 ص
آرسنال
آرسنال
Advertisements
إسراء أشرف

توج فريق آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، على حساب تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية، أمس، السبت، على ملعب ويمبلي.


وجاءت ثنائية آرسنال بتوقيع بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقتين 28- 67، بينما أحرز كريستيان بوليسيتش هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 6.

ونجح آرسنال في إنقاذ موسمه بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث ضمن مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.


وكان آرسنال أنهى موسمه في البريميرليج بالمركز الثامن، بعيدًا عن المراكز الأوروبية، لكن تتويجه أطاح بـ وولفرهامبتون، الذي أنهى موسمه في المركز السابع، وكان من المفترض أن يشارك في الدوري الأوروبي.

وتلقى تشيلسي ضربتين مؤثرتين بخروج الثنائي أزبيليكويتا وبوليسيتش من الملعب بسبب الإصابة، ومن المتوقع غيابهما عن موقعة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 تغييرات في تشكيل آرسنال لمواجهة واتفورد بالدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.. محمد صلاح خامسًا

تشيلسي ضد آرسنال.. التشكيل الرسمي للفريقين قبل نهائي كأس الرابطة

تشيلسي ضد أرسنال.. بوليسيتش يتقدم بالهدف الأول للبلوز بعد مرور 5 دقائق

نهائي كأس الاتحاد.. أوباميانج يدرك التعادل لـ ارسنال في شباك تشيلسي

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشيلسي والأرسنال يكتفيان بالتعادل بهدف في الشوط الأول

ترشيحاتنا

ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء مصر.. تفاصيل

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

السعودية.. سيول البعيثة تقطع طرق المتجهين إلى الطائف.. فيديو

نشرة السوشيال ميديا: تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه من داخل العناية المركزة.. ومدير فني أجنبي جديد داخل النادي الأهلي خلال أسبوع

تقدر على تبديل فروها وتغير لونها.. ما لا تعرفه عن الأرانب البرية في سيناء

لحضور حفل الزفاف .. عروس تفرض على المعازيم طلبا عجيبا

AdvertisementS

مانويل جوزيه أم أجنبي آخر.. من المدير الفني الجديد في الأهلي

4 سيناريوهات أمام حسام عاشور بعد قرار رحيله عن الأهلي وصدمة تخلي آل الشيخ عنه

تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه من داخل العناية المركزة

أخبار الرياضة.. رسالة آل الشيخ من العناية المركزة.. عيد ميلاد حسن حمدي.. ومدير فني أجنبي جديد في الأهلي

لن تصدق.. قرار جرئ من نجم الأهلي حول بطولة دوري أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موقف رمضان صبحي من البقاء في الأهلي

قبل استئناف الدوري بأيام.. الأهلي على بعد خطوات من التتويج باللقب 42 وتحقيق رقم قياسي

شوبير: آن الأوان ليصبح حسن حمدي رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي

حسن حمدي وزير الدفاع الأهلاوي الصميم .. شخصية قيادية باللون الأحمر ورحلة من الإنجازات

أخي وصديق العمر.. رسالة خاصة من أبو ريدة لـ حسن حمدي في عيد ميلاده الـ 71

استعدادا لـ إنبي .. الأهلي يبدأ المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد لمسابقة الدوري اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وعدد من المحتفلين بعيد الأضحى

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني