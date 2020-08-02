ملخص صعقة آرسنال لـ تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديو

توج فريق آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، على حساب تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية، أمس، السبت، على ملعب ويمبلي.





وجاءت ثنائية آرسنال بتوقيع بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقتين 28- 67، بينما أحرز كريستيان بوليسيتش هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 6.







ونجح آرسنال في إنقاذ موسمه بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث ضمن مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.





وكان آرسنال أنهى موسمه في البريميرليج بالمركز الثامن، بعيدًا عن المراكز الأوروبية، لكن تتويجه أطاح بـ وولفرهامبتون، الذي أنهى موسمه في المركز السابع، وكان من المفترض أن يشارك في الدوري الأوروبي.



