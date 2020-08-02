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ديني

السديس يعلن نجاح خطة طواف الوداع وختام المناسك

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:02 م
نجاح خطة الرئاسة
نجاح خطة الرئاسة لأداء طواف الوداع وختام المناسك
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محمود ضاحي
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك وسط منظومة خدمات متكاملة أُنجِزت بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.


وأكد أن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بتعاون منسوبي رئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات الصحية والأمنية التي سخّرت بدورها إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح خطة موسم حج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام وفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله ورعاهم- الرامية لمزيد من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.


وأضاف  أن التميز الملحوظ في تيسير خدمات حجاج بيت الله الحرام هذا العام بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا هو نتاج متابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن الصحة والسلامة لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في حج هذا العام.


ودعا الدكتور السديس المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا الطيبة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله- ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليُمن والبركات، وأن يرفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأوبئة والأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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