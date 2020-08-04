نائب محافظ الإسكندرية: تطوير قرية الأحرار لتكون نموذجا حضاريا بجوار بحيرة مريوط

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إ نه يتم حاليا حصر جميع مطالب أهالى قرية الأحرار "باب العبيد سابقا"- وهي إحدى القرى التابعة لقرى أبيس، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإبقاء عليها ، وعدم إزالتها ، ضمن حملات إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط- لتكون نموذجا حضاريا جديدا بجوار البحيرة.





وأشارت عازر-خلال زيارتها لقرية "الأحرار"- إلى أن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، كلف جميع الجهات المعنية، بالعمل على تذليل كافة العقبات للبدء الفورى فى أعمال التطوير.





وخلال الزيارة؛ هنأت عازر أهالي القرية بعيد الأضحى المبارك، وتفقدت عددا من الأماكن التي تفتقر إلى خدمات أساسية؛ من أجل إدراجها ضمن خطة أعمال التطوير.





واستمعت عازر لمطالب أهالي القرية واحتياجاتهم، والتي تمثلت في "إدخال خدمة الصرف الصحي، والرصف، وعمل عزل بين القرية والبحيرة".



