يهدر الطاقات البشرية| الأمم المتحدة: كورونا تسبب بأكبر اضطراب في العملية التعليمية بالتاريخ

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا تسببت بأكبر إضطراب في العملية التعليمية بالتاريخ، وذلك بعد إغلاق أكثر من 160 دولة للمدارس في منتصف يوليو الماضي..





ووفقا لـ "العربية"، أوضح الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، في رسالة مصورة وبيان من 26 صفحة، أن مليار طالب تضرروا من تدابير الإغلاق بسبب كورونا، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 40 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لم يتمكنوا من الالتحاق برياض الأطفال.





وقال جوتيريش، في رسالته: "نحن نعيش لحظة حاسمة في حياة أطفال وشباب العالم".





وأضاف: "إن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركاء الآن سيكون لها تأثير دائم على مئات الملايين من الشباب، وعلى آفاق التنمية في الدول لعقود قادمة"، مطالبا بإعادة فتح المدارس بمجرد السيطرة على تفشي الفيروس محليا.





وحذر جوتيريش من كارثة يمكن أن تهدر الطاقات البشرية في العالم أجمع، مما يقوض عقودا من التقدم.





وأشار احصاء لوكالة "رويترز" إلى أن أكثر من 18.3 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 692,854 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.



