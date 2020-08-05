الله ينتقم من اللى كان السبب.. نيكول سابا تدعم بيروت بلهجة شديدة الغضب

الانفجار

الأليم الذي هز بيروت

مساء أمس من خلال حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت نيكول من خلال تغريدتها :" نهار ما رح ننساه للأسف..ليل طويل مرعب وحزين..صبّرنا يا رب وصبّر اهالي الضحايا والمتضرّرين.. صبّر الدكاترة والممرضين واعطيهن القوة شو هالنهار التعيس على #بيروت الله ينتقم من يلّي كان السبب!! #لبنان_ينزف #انفجار_بيروت

وقال مراسل فرانس 24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".

وأفاد المراسل بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.





ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.







