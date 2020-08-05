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فن

الله ينتقم من اللى كان السبب.. نيكول سابا تدعم بيروت بلهجة شديدة الغضب

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:18 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على الانفجار الأليم الذي هز بيروت مساء أمس من خلال حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر. 

وقالت نيكول من خلال تغريدتها :" نهار ما رح ننساه للأسف..ليل طويل مرعب وحزين..صبّرنا يا رب وصبّر اهالي الضحايا والمتضرّرين.. صبّر الدكاترة والممرضين واعطيهن القوة  شو هالنهار التعيس على #بيروت الله ينتقم من يلّي كان السبب!! #لبنان_ينزف  #انفجار_بيروت




وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".

وقال مراسل فرانس 24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.


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