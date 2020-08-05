الله ينتقم من اللى كان السبب.. نيكول سابا تدعم بيروت بلهجة شديدة الغضب

علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على الانفجار الأليم الذي هز بيروت مساء أمس من خلال حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وقالت نيكول من خلال تغريدتها :" نهار ما رح ننساه للأسف..ليل طويل مرعب وحزين..صبّرنا يا رب وصبّر اهالي الضحايا والمتضرّرين.. صبّر الدكاترة والممرضين واعطيهن القوة شو هالنهار التعيس على #بيروت الله ينتقم من يلّي كان السبب!! #لبنان_ينزف #انفجار_بيروت
نهار ما رح ننساه للأسف..ليل طويل مرعب وحزين..صبّرنا يا رب وصبّر اهالي الضحايا والمتضرّرين.. صبّر الدكاترة والممرضين واعطيهن القوة🙏🏻 🙏🏻 شو هالنهار التعيس على #بيروت الله ينتقم من يلّي كان السبب!!#لبنان_ينزف #انفجار_بيروت pic.twitter.com/iKaCgkXsdN— Nicole Saba (@NicoleSabaaa) August 4, 2020