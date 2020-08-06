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سيارات

تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت شركة فورد صور تشويقية جديدة للسيارة بوما ST 2020 قبل تدشينها رسميا ، والتى اعتمدت على تصميم غير التقليدي و تجهيزات ذكية مثل أغطية المقاعد القابلة للتبديل .

وأوضحت شركة فورد طرح الموديل Puma ST في الأسواق العالمية قرب نهاية عام 2020 ، حيث تستمد سيارات الدفع الرباعي الصغيرة  من فرد قوتها من محرك توربو سعة 1.5 لتر بثلاث أسطوانات بقوة 200 حصان  .

ويظهر الهيكل الخارجي من السيارة فى الصورة التشويقية الجزء الأمامي من القطة الأمريكية ، بالاضافة إلى عجلة قيادة مزخرفة ST ، وأحرف أداء فورد و مقاعد ريكارو الرياضية .

وتم تصميم مدخل الهواء المركزي للمئزر الأمامي بشكل مختلف ، ويحتوي ST أيضًا على فاصل أمامي أسود. هناك نوعان من أنابيب العادم التي يمكن العثور عليها أيضًا في Fiesta ST.

أما عن قوة السيارة بوما الجديدة بالتفصيل فقد تستمد قوتها من  محرك توربو بثلاث أسطوانات قوة  200 حصانًا وهو سعة 1.5 لتر ، ويقدم هذا المحرك  أداءً رياضيًا رائعا ، ويستطيع التسارع في  حوالي 7.0 ثانية  من 0 إلى 100  كلم ، والسرعه القصوى  تبلغ حوالي 230 كم / ساعة  .

ويصل سعر السيارة فورد بوما 2020 الى 23 ألف و150 يورو فى الاسواق الاوروبية .

تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور
تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور
تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور
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