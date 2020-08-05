بتحديث اليوم| اِعرف أسعار أهم السيارات الفرنسية في السوق المصري

يعشق العديد من المواطنين فى مصر ركوب السيارات فرنسية الصنع ، لفخامتها وجودة مكوناتها وثقتهم بالسيارة من حيث الامان والكماليات المتوفرة بها، بالاضافة الى سعرها المميز مقارنة بالسيارات الالمانية المماثلة فى الفئة.





ولكن حدث نوع من الركود الكبير في مبيعات السيارات الفرنسية بالسوق المصرى والعالمى كما حدث بالقطاع كله ، بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد -19 .









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وخلال السطور القادمة نستعرض أسعار أهم وأشهر ثلاث ماركات فرنسية متواجدة فى مصر ، وهى بيجو وستروين و رينو .





اولا : بيجو





2008 موديل 2020

1.6 A/T Active تصل الى 314,990 ج.م.

3008 موديل 2020

1.6 A/T Active تصل الى 465,000 ج.م.

1.6 A/T Allure تصل الى 510,000 ج.م.

1.6 A/T Allure+ with massage تصل الى 550,000 ج.م.

1.6 A/T GT Line تصل الى 600,000 ج.م.

1.6 A/T GT Line+ تصل الى 650,000 ج.م.

301 موديل 2020

1.6 M/T Access تصل الى 199,900 ج.م.

1.6 A/T Active تصل الى 232,000 ج.م.

1.6 A/T Allure تصل الى 260,000 ج.م.

5008 موديل 2020

1.6 A/T Active تصل الى 520,000 ج.م.

1.6 A/T Allure تصل الى 555,000 ج.م.

1.6 A/T Allure+ تصل الى 595,000 ج.م.

1.6 A/T GT Line+ تصل الى 645,000 ج.م.

508 موديل 2020

1.6 A/T Turbo Active New Shape تصل الى 460,000 ج.م.

1.6 A/T Turbo Allure New Shape تصل الى 500,000 ج.م.

1.6 A/T Turbo GT Line New Shape تصل الى 570,000 ج.م.





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ثانيا : ستروين





C3 ايركروس موديل 2020

1.2 A/T Turbo live تصل الى 279,900 ج.م.

1.2 A/T Turbo Feel تصل الى 309,900 ج.م.

1.2 A/T Turbo Shine تصل الى 349,900 ج.م.

C4 موديل 2020

1.6 A/T Turbo Grand تصل الى 399,900 ج.م.

1.6 A/T Turbo Grand Plus تصل الى 414,900 ج.م.

1.6 A/T Grand Chic تصل الى 419,900 ج.م.

C5 اير كروس موديل 2020

1.6 A/T live تصل الى 403,900 ج.م.

1.6 A/T Feel تصل الى 463,900 ج.م.

1.6 A/T Shine تصل الى 518,900 ج.م.

سى اليزيه موديل 2020

1.6 A/T Comfort تصل الى 219,900 ج.م.

1.6 A/T Luxury تصل الى 249,900 ج.م.

ثالثا : رينو





داستر موديل 2020

1.6 A/T New Shape تصل الى 302,000 ج.م.

1.6 A/T F/O New Shape تصل الى 318,000 ج.م.

1.6 A/T H/L New Shape تصل الى 346,000 ج.م.

سانديرو موديل 2021

1.6 A/T H/L Face Lift تصل الى 213,000 ج.م.

سانديرو ستيب واي موديل 2021

1.6 A/T H/L NAV Face lift تصل الى 243,000 ج.م.

كابتشر موديل 2020

1.6 A/T تصل الى 337,000 ج.م.

1.2 F/O A/T Turbo تصل الى 367,000 ج.م.

كادجار موديل 2020

1.2 A/T Vision FL New Shape تصل الى 374,000 ج.م.

1.2 A/T Dynamic FL New shape تصل الى 424,000 ج.م.

1.2 A/T Signature FL New Shape تصل الى 444,000 ج.م.

لوجان موديل 2021

1.6 M/T F/L تصل الى 169,000 ج.م.

1.6 M/T F/O F/L تصل الى 183,000 ج.م.

1.6 A/T F/L تصل الى 193,000 ج.م.

1.6 A/T F/O F/L تصل الى 203,000 ج.م.

1.6 A/T H/L F/L تصل الى 216,000 ج.م.

1.6 A/T H/L F/L NAV تصل الى 229,500 ج.م.

ميجان موديل 2020

1.6 A/T Sedan تصل الى 298,000 ج.م.

1.6 A/T F/O Sedan تصل الى 338,00 ج.م.

1.6 A/T H/L Sedan تصل الى 368,000 ج.م.