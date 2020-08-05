تعرف على سبب إيقاف شركة ميتسوبيشي لـ باجيرو

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن خططها لإغلاق مصنع باجيرو في 2021، و إيقاف إنتاج السيارة باجيرو كليًا في 2021 .





وأوضح تقرير صادر من الشركة أن قرار غلق مصنع باجيرو جاء بعد انخفاض كبير في الإنتاج في السنوات الأخيرة مما يجعل تشغيله غير مربح .





وأكد عدد من خبراء السيارات العالميين ان شركة ميتسوبيشي من المتوقع أن تعلن قرارها النهائى فى هذا الشأن خلال نهاية العام الحالي من عدمه.

وكانت ميتسوبيشي قد كشفت لأول مرة عن باجيرو منذ 15 عام في معرض باريس للسيارات 2006، وتم تحديث السيارة في 2009 و2010 و2012 و2015 ، ولكن يبدو أن السيارة تدخل عامها الأخير .





وأعلنت ميتسوبيشي عن الإصدار النهائي من باجيرو في اليابان، وصنعت 700 نسخة منها فقط، لتعلن نهاية السيارة في سوقها المحلي .