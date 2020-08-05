AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على سبب إيقاف شركة ميتسوبيشي لـ باجيرو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن خططها لإغلاق مصنع باجيرو في 2021، وإيقاف إنتاج السيارة باجيرو كليًا في 2021 .


وأوضح تقرير صادر من الشركة أن قرار غلق مصنع باجيرو  جاء بعد انخفاض كبير في الإنتاج في السنوات الأخيرة مما يجعل تشغيله غير مربح.

وأكد عدد من خبراء السيارات العالميين ان شركة ميتسوبيشي من المتوقع أن تعلن قرارها النهائى فى هذا الشأن خلال نهاية العام الحالي من عدمه.

وكانت ميتسوبيشي قد كشفت لأول مرة عن باجيرو منذ 15 عام في معرض باريس للسيارات 2006، وتم تحديث السيارة في 2009 و2010 و2012 و2015 ، ولكن يبدو أن السيارة تدخل عامها الأخير .


وأعلنت ميتسوبيشي عن الإصدار النهائي من باجيرو في اليابان، وصنعت 700 نسخة منها فقط، لتعلن نهاية السيارة في سوقها المحلي .

كما انخفضت شعبية السيارة بشكل كبير بداية من 2018، وذلك بسبب صعوبة المنافسة مع الطرازات المعروضة في السوق المتنامي حاليًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال أيام.. طرح فولكس فاجن ID3 الكهربائية 2021.. صور

شركة النصر تعود لمجدها.. توقيع اتفاق مع الصين لإنتاج سيارات كهربائية

تعرف على أفضل 5 سيارات 4X4 صنعت في أمريكا.. صور

جولف تكشف عن سياراتها GTI الرياضية الجديدة

ميتسوبيشي تغلق مصنع باجيرو

للبيع بسعر خيالي .. سيارة مصرية كوبية عمرها 40 عاما من إنتاج النصر للسيارات

ترشيحاتنا

بعد 3 ساعات من طرحها.. عمرو دياب يحذف أغنيته الجديدة

أخبار الأهلي.. أحمد عيد يعاود استفزاز جماهير النادي.. وغياب رمضان صبحي عن لقاء إنبي

خارج حسابات فايلر.. مجدي عبد الغني: صالح جمعة أصبح سرابا.. ومن الأفضل رحيله عن الأهلي

الخارجية تعلن جاهزية المستشفى الميداني المصري ببيروت لتقديم المساعدات لمصابي انفجار المرفأ

اكتشاف هيكل عظمي لرجل في حقائب مسافرتين بمطار ألماني.. صور

هل يجوز أن نقول مدد يا رسول الله؟.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور