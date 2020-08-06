بالأرقام.. تاريخ حافل لـ مواجهات الزمالك والمصري.. وهدافو مباريات الفريقين

تحظى ضربة بداية استئناف بطولة الدوري المصري باهتمام وترقب جماهير الكرة المصرية خاصة وأنها بين فريقين من أكبر الفرق وهما الزمالك والمصري اللذان سيتواجهان في المباراة المؤجلة من الدور الـ 14 من بطولة الدوري المصري.





ويحمل سجل تاريخ مواجهات الفريقين العديد من الأحداث المثيرة بجانب نتائج تلك المباريات التي في الأغلب تكون عكس توقعات الجميع.





واصطدم الفريقان من قبل في 114 مباراة في بطولة الدوري المصري حقق الزمالك الفوز في 68 مباراة والمصري في 20 مباراة وتعادلا في 28 مباراة.





وسجل الزمالك أكبر فوز على المصري موسم 1965 حيث فاز بسداسية نظيفة بينما يعد أكبر فوز للمصري أمام الفريق الأبيض موسم 1953 برباعية مقابل هدف.









ويعد على خليل نجم الزمالك السابق هو هداف مباريات الزمالك والمصري برصيد 11 هدفا يليه جمال عبدالحميد بـ 9 أهداف.





كما يعد عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق أكثر لاعب شارك في مباريات الفريقين بـ 18 مباراة.



