AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالأرقام.. تاريخ حافل لـ مواجهات الزمالك والمصري.. وهدافو مباريات الفريقين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:33 ص
الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
Advertisements
ياسمين تيسير
تحظى ضربة بداية استئناف بطولة الدوري المصري باهتمام وترقب جماهير الكرة المصرية خاصة وأنها بين فريقين من أكبر الفرق وهما الزمالك والمصري اللذان سيتواجهان في المباراة المؤجلة من الدور الـ 14 من بطولة الدوري المصري.

ويحمل سجل تاريخ مواجهات الفريقين العديد من الأحداث المثيرة بجانب نتائج تلك المباريات التي في الأغلب تكون عكس توقعات الجميع.

واصطدم الفريقان من قبل في 114 مباراة في بطولة الدوري المصري حقق الزمالك الفوز في 68 مباراة والمصري في 20 مباراة وتعادلا في 28 مباراة. 

وسجل الزمالك أكبر فوز على المصري موسم 1965 حيث فاز بسداسية نظيفة بينما يعد أكبر فوز للمصري أمام الفريق الأبيض موسم 1953 برباعية مقابل هدف. 


ويعد على خليل نجم الزمالك السابق هو هداف مباريات الزمالك والمصري برصيد 11 هدفا يليه جمال عبدالحميد بـ 9 أهداف. 

كما يعد عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق أكثر لاعب شارك في مباريات الفريقين بـ 18 مباراة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها في الدوري ولكن في نهاية البطولة سيتم خصم 3 نقاط لانسحابه من مباراة القمة امام الاهلي.

ويحتل فريق المصري المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة الدوري| مهمة صعبة لـ الزمالك لاسترجاع مركز الوصافة وضمان المشاركة الإفريقية

ترشيحاتنا

بعد إرسال مساعدات لبيروت.. زوجة عاصي الحلاني تشكر مصر والدول العربية

حقيقة سقوط صاروخ في مكان انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور

تركيا.. وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بنوبة قلبية

3 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: حسام عاشور وافق على اللعب فى الدوري الأمريكي

3 مشروبات تقلل امتصاص الدهون من الطعام.. احرص عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

فاجعة.. مصاب كورونا يخرج من المستشفى ليجد الفيروس قضى على عائلته بأكملها

تحمل اسم المدرسة.. فرض الكمامات كجزء أساسي من الزي المدرسي في بريطانيا