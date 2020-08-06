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رياضة

مصطفى يونس: مرتضى منصور ناجح بامتياز.. والخطيب بنسبة مقبول

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:05 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد

أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أن مرتضى منصور، نجح فى تحويل الزمالك إلى نادي عالمي وله نجاحات عديدة منذ توليه رئاسة القلعة البيضاء.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، المذاع على قناة "Ten"، إن نسبة نجاح مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لا تتعدى الـ 15 %، والزمالك حصل على بطولات أكثر من الأهلي منذ تولي مرتضى منصور رئاسة النادي".
 
وأضاف: "مرتضى منصور ناجح بدرجة إمتياز فى نادي الزمالك، والخطيب مقبول فى القلعة الحمراء وسينجح إذا خاض الانتخابات مرة أخرى بسبب اسمه فقط ولكنه خسر كثيرًا".
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