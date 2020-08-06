العراق: مقتل وإصابة 5 جنود بهجوم مسلح في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الخميس، بمقتل وإصابة خمسة جنود بهجوم مسلح في صلاح الدين شمالي العاصمة العراقية بغداد.



وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، إن "هجومًا ارهابيًا استهدف، ليلة أمس الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين في مطيبيجة".