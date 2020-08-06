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أخبار العالم

العراق: مقتل وإصابة 5 جنود بهجوم مسلح في صلاح الدين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:24 ص
الجيش العراقى
الجيش العراقى
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أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الخميس، بمقتل وإصابة خمسة جنود بهجوم مسلح في صلاح الدين شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، إن "هجومًا ارهابيًا استهدف، ليلة أمس الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين في مطيبيجة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "معلومات أولية تشير إلى استشهاد جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".
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