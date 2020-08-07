هاني زادة: مرتضى منصور دفع مستحقات متأخرة لـ 19 لاعبا تعاقد معهم ‏ممدوح عباس

قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور، دفع مستحقات 19 لاعبًا سابقًا تعاقد معهم المجلس السابق في ولاية ممدوح عباس.
وأضاف زادة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "أغلب لاعبي الزمالك في المجالس السابقة لم تتقاضى حقوقها المالية ومرتضى منصور هو من منحهم مستحقاتهم".
وتابع: "الهجوم على مرتضى منصور سببه الإنجازات التي حققها في النادي على مستوى الانشاءات والبطولات، ودائمًا الشخص الناجح والقوي هو من يلقى الهجوم والانتقادات.
وأنهى تصريحاته: "عندما استمر النادي بلقب وحيد خلال 7 سنوات كانت ومنشاّت النادي رديئة للغاية لم يهاجم أحد مجلس الادارة السابق، ولكنهم يهاجمون مرتضى بعد تحقيق 11 لقبًا وتطوير المنشاّت بشكل مميز".