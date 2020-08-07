هاني زادة: مرتضى منصور دفع مستحقات متأخرة لـ 19 لاعبا تعاقد معهم ‏ممدوح عباس

قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلس الإدارة ‏الحالي برئاسة مرتضى منصور، دفع مستحقات 19 لاعبًا سابقًا تعاقد ‏معهم المجلس السابق في ولاية ممدوح عباس.‏





وأضاف زادة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: "أغلب لاعبي الزمالك في المجالس السابقة لم ‏تتقاضى حقوقها المالية ومرتضى منصور هو من منحهم مستحقاتهم".‏





وتابع: "الهجوم على مرتضى منصور سببه الإنجازات التي حققها في ‏النادي على مستوى الانشاءات والبطولات، ودائمًا الشخص الناجح والقوي ‏هو من يلقى الهجوم والانتقادات.‏



