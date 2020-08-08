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تكنولوجيا

بـ 4 منتجات جديدة.. هونر ستشارك في مؤتمر IFA 2020 ببرلين

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:03 ص
هونر
هونر
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شيماء عبد المنعم
تعتزم هونر Honor، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة هواوي، عقد مؤتمرها في معرض IFA 2020 ، في 4 سبتمبر المقبل، حيث تدرس بعض الشركات لتنظيم فعاليات واقعية لإطلاق منتجاتها الجديدة.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستنطلق فعاليات معرض IFA بشكل جديد هذا العام 2020، في برلين في الفترة من 3 إلى 5  سبتمبر، ومن بين الشركات التي ستحضر المؤتمر شركة ريلمي Realme، حيث أكدت عملاقة تصنيع الهواتف الذكية، على حضورها فعاليات معرض IFA هذا العام.


ونشرت هونر مصلقا ترويجيا لمؤتمرها القادم، حيث ستقدم الشركة الصينية مجموعة واسعة من المنتجات خلال الحدث تحت شعار "Expand Your Smart Life"،  والتي تشمل أساور ذكية، وحاسبات محمولة، وأجهزة لوحية، إلى جانب هاتف ذكي.

وأكدت أيضًا شركتي إل جي LG، وTCL، وهواوي، على حضورهم المؤتمر بشكل رسمي، حيث تخطط هذه الشركات لعقد مؤتمر في اليوم الأول لإنطلاق فعاليات المعرض، كما ستتم استضافة الكلمة الافتتاحية الافتتاحية بواسطة شركة كوالكوم Qualcomm.

يشار إلى أن شركة هواوي تعتزم إقامة حدث HDC 2020 الذي سيقام في الفترة من 10 إلى 12 من شهر سبتمبر المقبل، حيث ستقدم فيه التحديث الجديد من واجهة المستخدم التابع لها EMUI 11.
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