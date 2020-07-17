هونر تعلن عن الجيل الجديد من حاسبات MagicBook.. السعر والمواصفات

أعلنت هونر HONOR ، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي HUAWEI، عن أحدث إصدارات من أجهزة MagicBook 14 وMagicBook 15 التي تنطلق بسلسلة معالجات Ryzen 4000 لعام 2020.





ووفقا لما ذكره موقع "fonearena" التقني، يعمل الجيل الجديد من أجهزة حاسبات هونر MagicBook، بسلسلة معالجات Ryzen 4000 التي ترتكز على معمارية Zen 2، وتقنية معالجة 7 نانومتر، مع 8 من الأنوية و8 من المسارات، لدعم كلًا من أجهزة MagicBook 14 وMagicBook 15 بتحسينات في آداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 59.2%.









- مواصفات أجهزة HONOR MagicBook





يأتي الجيل الجديد من أجهزة HONOR MagicBook، بشاشة بقياس 14 بوصة و15.6 بوصة و16.1 بوصة على التوالي، بدقة عرض 1920 × 1080 بكسل، مع شهادة معتمدة من TÜV Rheinland.





وتعمل أجهزة MagicBook، بمعالج من نوع AMD Ryzen 5 4600H بسرعة 3.0 جيجاهرتز، والتي تصل إلى 4.0 جيجاهرتز، أو بمعالج AMD Ryzen 7 4800H المحمول، بسرعة 2.9 جيجاهرتز، والتي تصل إلى سرعة 4.2جيجا هرتز، مع معالج رسومات Radeon، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 16 جيجابايت في ذاكرة DDR4 بسرعة 2666ميجاهرتز، إلى جانب سعة تخزين داخلية 512 جيجابايت في SSD.





ووكما تعمل حاسبات HONOR MagicBook 14/15 / Pro، بنظام التشغيل Windows 10، بطارية بقدرة 56Wh، وتدعم الاتصال بشبكات واي فاي 802.11 ac بالنطاق المزدوج، مع دعم لتقنية البلوتوث 5.0، ومنفذ USB C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB 3.0 فئة A، مع منفذ USB 2.0 فئة A، إلى جانب منفذ لسماعات الرأس بقياس 3.5 ميللميتر، مع مستشعر للبصمة في زر التشغيل، بالإضافة إلى كاميرا ويب webcam بتصميم منبثق.





- سعر حاسبات HONOR MagicBook:





يتوفر جهاز هونر MagicBook 14، بمعالج R5 4500U مع ذاكرة رام 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت بسعر 571 دولار.



