هونر تكشف رسميا عن Honor Tablet 6 و X6.. اعرف السعر والمواصفات

أعلنت شركة هونر Honor ، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، عن أحدث حاسبتها اللوحية وهم Honor Tablet 6، وHonor Tablet X6، كلاهما يأتيان مع شاشة من نوع LCD، ويعملان بنظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل، مع معالج من نوع Kirin 710A.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الاختلاف الرئيسي بين حاسبي هونر في الشاشة،حيث يضم تابلت Honor Tablet 6، شاشة بقياس 10.1 بوصة، وبدقة +FHD، بينما يشمل جهاز X6 على شاشة بقياس 9.7 بوصة، وبدقة 1200×800 بكسل.





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ويوفر كلا الحاسبان اللوحيين، نفس الإعدادات المزدوجة للسماعات، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وعلى ظهر الجهاز، يوجد كاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة لبطارية بسعة 5100 ميللي أمبير في الساعة تشحن عن طريق منفذ USB-C.





ويعمل الحاسوبان بواجهة المستخدم Magic UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل Android 10، مع معالج من نوع Kirin 710A، ويدعم كلا الجهازين القلم الإلكتروني Honor Magic-Pencil، وهما يأتيان مع تطبيقات Huawei Education Center، وChildren’s Paradise مثبتة مسبقا.





ويحتوي جهاز Tablet 6، على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 128 جيجابايت، بينما يقدم تابلت X6، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت فقط، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية واحدة فقط بسعة 32 جيجابايت.





ويتوفر نسخة الواي فاي Wi-Fi، من تابلت هونر 6، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت بسعر 185 دولار أمريكي، وبالنسبة للنسخة الـ LTE فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت بسعر يعادل 271 دولار أمريكي. وسيكون متاحا للبيع بدءاا من 28 يوليو الجاري.





وبينما يتوفر تابلت X6، بسعر يعادل 157 دولار أمريكي، لنسخة 3 جيجابايت رام و 32 جيجابايت مع دعم شبكة واي فاي، أما إصدار LTE فهو متاح بسعر 171 دولار أمريكي، ومن المقرر أن تبدأ مبيعات هذا الحاسوب في الصين في شهر أغسطس القادم.