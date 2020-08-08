بإطلالة عصرية.. زوجة علي ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها





تألقت زوجة علي ربيع فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون اللبنى الغامق الذي لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات، مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.





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وانتعلت زوجة علي ربيع حذاء مسطح باللون الأبيض، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارت حيث اعتمدت على البساطة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة علي ربيع على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة و المتناسقة مع لون إطلالتها.