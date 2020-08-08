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مرأة

بإطلالة عصرية.. زوجة علي ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:45 ص
زوجة علي ربيع ت
زوجة علي ربيع ت
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هاجر هانئ
حرصت ندي محمود زوجة الفنان علي ربيع على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها برفقة زوجها.

تألقت زوجة علي ربيع فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون اللبنى الغامق الذي لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات، مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.

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وانتعلت زوجة علي ربيع حذاء مسطح باللون الأبيض، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارت حيث اعتمدت على البساطة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة علي ربيع على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة و المتناسقة مع لون إطلالتها.
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