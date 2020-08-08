موعد مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي والقنوات الناقلة





ويسعى فريق بايرن ميونيخ للتأهل إلى دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أوروبا أملا في تحقيق اللقب السادس في تاريخه والغائب منذ 2003 استكمالا للمسيرة الجيدة الموسم الحالي بعد التتويج بلقب بطولة الدوري الألماني.





على جانب آخر يحاول فريق تشيلسي الوصول لأبعد نقطة في بطولة دوري الأبطال بعد موسم جيد في الدورى الإنجليزي واحتلاله المركز الثالث بالمسابقة وحجز مقعد بالبطولة الأوروبية الموسم القادم.





ومن المقرر إذاعة المباراة بين فريق بايرن ميونخ وتشيلسي عبر قناة beIN Sports HD 2 ، beIN Sports 4K بتعليق على محمد علي.





جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ حقق الفوز على منافسه تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بلندن قبل توقف النشاط بسبب كورونا.

يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفا على منافسه بايرن ميونخ الألماني اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب اليانز أرينا ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.