AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:40 ص
بايرن موينخ - تشيلسي
بايرن موينخ - تشيلسي
Advertisements
عبدالله هشام
يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفا على منافسه بايرن ميونخ الألماني اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب اليانز أرينا ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

ويسعى فريق بايرن ميونيخ للتأهل إلى دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أوروبا أملا في تحقيق اللقب السادس في تاريخه والغائب منذ 2003 استكمالا للمسيرة الجيدة الموسم الحالي بعد التتويج بلقب بطولة الدوري الألماني. 

على جانب آخر يحاول فريق تشيلسي الوصول لأبعد نقطة في بطولة دوري الأبطال بعد موسم جيد في الدورى الإنجليزي واحتلاله المركز الثالث بالمسابقة وحجز مقعد بالبطولة الأوروبية الموسم القادم. 

ومن المقرر إذاعة المباراة بين فريق بايرن ميونخ وتشيلسي عبر قناة beIN Sports HD 2 ، beIN Sports 4K بتعليق على محمد علي. 

جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ حقق الفوز على منافسه تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بلندن قبل توقف النشاط بسبب كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

باللون الأبيض.. بايرن ميونخ يعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

بافارد يغيب عن بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بدون أسلحته.. تشيلسي يبحث عن مهمة مستحيلة أمام بايرن ميونخ

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

تعرف على تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد يسرا اللوزى.. تعرف على عمرها الحقيقى

تحويلات مرورية على الطريق الدائري بسبب حادث برج سما.. صور

الحرب على الأبواب.. رسالة جديدة من حماس لـ إسرائيل بسبب المنحة القطرية

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

أمريكا تدعو لتحقيق شفاف في انفجار بيروت ومحاسبة المتورطين

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

بالهزيمة من مانشستر سيتي.. زيدان يحقق رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه بـ دوري أبطال أوروبا

رئيس يوفنتوس يحسم الجدل: كريستيانو رونالدو لن يرحل عن صفوف الفريق

الحساب مزيف.. محمد الشرقاوي ينفي تطاوله على محمود الخطيب

تشكيل بايرن ميونخ وتشيلسي المتوقع في موقعة دوري أبطال أوروبا

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم السبت 8 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لموقعة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

معنديش فكرة.. رئيس طبية الجبلاية يكشف تفاصيل جديدة فى إلغاء مسحة كورونا بالدوري

للشو الإعلامي فقط.. وليد شعبان عن الممر الشرفي للحكام: غلطة ولن تتكرر

جوارديولا يكشف تفاصيل حديثه مع زيدان عقب قمة أبطال أوروبا

ربيع ياسين: محمود صابر تلقى عروضا كثيرة أبرزها من ناد تونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفحم 6 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها