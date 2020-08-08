لا تتناول المانجو والمشروبات الغازية في الطقس الحار.. اعرف الأسباب

نحتاج في درجات الحرارة المرتفعة مايرطب علينا وعلي اجسامنا حيث ان بعض الأطعمة إلى تفاقم مشكلة الحرارة المرتفعة ونقدم لكم قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها في الطقس الحار





1. الأطعمة الحارة: يرتبط استهلاك الكابسيسين (الموجود في الأطعمة الحارة) بزيادة قصيرة الأمد في درجة حرارة الجسم ، لذلك عندما يكون الجو حارًا حقًا ، يجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على درجة حرارة الجسم منخفضة.





2. الأطعمة المدرة للبول: تريد أن تبقى رطبًا ، لذا يوصون بتجنب الأطعمة التي تطرد الماء من الجسم. يشمل ذلك القهوة والشاي والصودا والأطعمة مثل المانجو والشمر والخرشوف والهليون ، والتي لها تأثير مماثل على الجسم.





3. الأطعمة عالية البروتين: يتطلب هضم البروتين من جسمك القيام بالكثير من العمل ، مما ينتج عنه حرارة في عملية تعرف باسم التوليد الحراري. التزم بالكربوهيدرات الأخف ، مثل الفاكهة ، والتي تتطلب طاقة أقل وتنتج حرارة أقل بكثير عن طريق التوليد الحراري. وفقًا لـ Food Republic ، "يمكن أن يتطلب الأمر من 50 إلى 100٪ طاقة أكثر لتحطيم البروتين مقارنة بالكربوهيدرات.



