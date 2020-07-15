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مرأة

أستاذة مناعة تحذر من شرب القهوة في الطقس الحار.. تفاصيل

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:32 ص
اضرار القهوة في الصيف
اضرار القهوة في الصيف
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رشا عوني
لا يتخلى الكثير عن مشروب القهوة اليومي، سواء الساخنة أو الباردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فهي صحية ومفيدة للقلب لكن دون الإفراط فيها، وعلى الرغم من فوائد القهوة الصحية إلا أن هناك بعض التحذيرات من شرب القهوة خلال الطقس الحار. 
بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية ، حذرت الدكتورة إيرينا يارتسيفا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة، من تناول القهوة في الجو الحار مؤكدة أنها لها أضرار على الجسم وقد تسبب الجفاف. 

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وقالت أخصائية الحساسية و المناعة :" "ليس هناك أي فرق في تناول القهوة باردة أو ساخنة، لأن المادة الفعالة هي نفسها الكافيين، هذه المادة تؤثر في جميع الأحوال في الإحساس العام، لذلك أنصح بتناول ما لا يزيد عن ثلاثة فناجين من مشروب القهوة في اليوم، لأن هذه الكمية يمكن أن يعوضها الإنسان بالسوائل دون أن تلحق أي أذى بصحته". 

وأوضحت أن القهوة بطبيعتها مادة مدرة للبول ، وتجعلك تفقد سوائل الجسم بشكل سريع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، فيتخلص الجسم من السوائل بالعرق و التبول ، لذا فيفضل التقليل من استهلاك القهوة في الصيف ، وضرورة تناول المزيد من الماء والعصائر الطبيعية لمنع جفاف الجسم . 
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