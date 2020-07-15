أستاذة مناعة تحذر من شرب القهوة في الطقس الحار.. تفاصيل

لا يتخلى الكثير عن

اليومي، سواء الساخنة أو الباردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فهي صحية ومفيدة للقلب لكن دون الإفراط فيها، وعلى الرغم من

إلا أن هناك بعض التحذيرات من شرب القهوة خلال الطقس الحار.