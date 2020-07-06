7 مخاطر تهددك .. أضرار تناول القهوة بكثرة

فنجان القهوة صباحًا أمر مفروغ منه ولا يستغنى عنه الكثير ، لكن الإفراط في تناول القهوة والكافيين عامة بشكل زائد عن اللازم قد يسبب مشاكل صحية عديدة للجسم ، لذا ينصح الأطباء دومًا بالاكتفاء بـ 2 فنجان من القهوة فقط في اليوم وعدم الإكثار عن ذلك .
موقع هيلث لاين الطبي أوضح العديد من الأثار الجانبية لـ الإفراط في تناول القهوة والكافيين ومنها :
اقرأ أيضا
1- زيادة نبضات القلب بشكل ملحوظ
2- صعوبة امتصاص الحديد بالجسم وبالتالي الإصابة بالأنيميا
3-التعرق المفرط خاصة في الصيف
4- عدم انتظام نبضات القلب
5- الأرق وصعوبة النوم ساعات متواصلة خاصة عند شرب القهوة ليلًا
6- التوتر والشعور بعدم الاتزان والضغط
7- زيادة الكافيين ترفع ضغط الدم .
أما عن الطريقة الصحية لتناول القهوة ، فيفضل شرب كوب من الماء قبل تناول القهوة ، والاكتفاء بـ 2 فنجان فقط في اليوم ويتم تناولها خلال النصف الأول من اليوم ، وتجنب شربها ليلًا .