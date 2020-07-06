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7 مخاطر تهددك .. أضرار تناول القهوة بكثرة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:47 م
اضرار الافراط في
اضرار الافراط في القهوة
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رشا عوني
فنجان القهوة صباحًا أمر مفروغ منه ولا يستغنى عنه الكثير ، لكن الإفراط في تناول القهوة والكافيين عامة بشكل زائد عن اللازم قد يسبب مشاكل صحية عديدة للجسم ، لذا ينصح الأطباء دومًا بالاكتفاء بـ 2 فنجان من القهوة فقط في اليوم وعدم الإكثار عن ذلك . 

موقع هيلث لاين الطبي أوضح العديد من الأثار الجانبية لـ الإفراط في تناول القهوة والكافيين ومنها : 

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1- زيادة نبضات القلب بشكل ملحوظ

2- صعوبة امتصاص الحديد بالجسم وبالتالي الإصابة بالأنيميا 

3-التعرق المفرط خاصة في الصيف

4- عدم انتظام نبضات القلب

5- الأرق وصعوبة النوم ساعات متواصلة خاصة عند شرب القهوة ليلًا 

6- التوتر والشعور بعدم الاتزان والضغط 

7- زيادة الكافيين ترفع ضغط الدم . 

أما عن الطريقة الصحية لتناول القهوة ، فيفضل شرب كوب من الماء قبل تناول القهوة ، والاكتفاء بـ 2 فنجان فقط في اليوم ويتم تناولها خلال النصف الأول من اليوم ، وتجنب شربها ليلًا . 
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