تزيد الآلام.. أضرار شرب القهوة في فترة الطمث

نصح الدكتور عمرو توفيق أخصائي التغذية العلاجية والسريرية، بضرورة توقف الفتيات عن تناول القهوة في فترة الدورة الشهرية لأنها تسبب زيادة آلاما وتقلصات البطن.





وأوضح عمرو توفيق في تصريحات لـ صدى البلد، أن مادة مادة الكافيين الموجود بالقهوة تزيد من الآلام والانقباضات والتعب المصاحب للدورة الشهرية.





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وأشار إلى أن هذا الفترة تحتاج الاسترخاء والراحة والنوم وتناول كميات وفيرة من الماء والمشروبات الدافئة المفيدة، وتقليل استهلاك الكافيين.



