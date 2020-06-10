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مرأة

تزيد الآلام.. أضرار شرب القهوة في فترة الطمث

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:59 م
القهوة
القهوة
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رشا عوني
نصح الدكتور عمرو توفيق أخصائي التغذية العلاجية والسريرية، بضرورة توقف الفتيات عن تناول القهوة في فترة الدورة الشهرية لأنها تسبب زيادة آلاما وتقلصات البطن.

وأوضح عمرو توفيق في تصريحات لـ صدى البلد، أن مادة الكافيين الموجود بالقهوة تزيد من الآلام والانقباضات والتعب المصاحب للدورة الشهرية.

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وأشار إلى أن هذا الفترة تحتاج الاسترخاء والراحة والنوم وتناول كميات وفيرة من الماء والمشروبات الدافئة المفيدة، وتقليل استهلاك الكافيين. 

كما نصح أخصائي التغذية العلاجية والسريرية، الفتيات في سن المراهقة التوقف عن تناول القهوة واستبدالها بالعصائر الطازجة والفاكهة، أما البالغين فيختلف الأمر بالنسبة لهم، فتناول القهوة بشكل معتدل وهو فقط فنجان واحد يوميا  سيساعد علي تدفق الأكسجين بشكل جيد وينشط العقل، مع ضرورة عدم الإفراط في تناول القهوة والاكتفاء بفنجان واحد فقط يوميًا.
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