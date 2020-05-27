فوائد بالجملة.. ماذا يحدث عند وضع القهوة على البشرة؟

العناية بالبشرة أمر يشغل بال الكثير من الفتيات، منهن من يقمن بجلسات البشرة لتفتيحها وتنظيفها في صالونات التجميل، والبعض يقمن بالوصفات الطبيعية المنزلية لـ علاج مشاكل البشرة ، باستخدام بعض المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي على البشرة، منها القهوة فهي لها العديد من الفوائد الصحية للبشرة خاصة في التقشير وتجديد خلايا الوجه .
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موقع Glowpink المعني بجمال المرأة، نصح باستخدام القهوة ضمن الروتين اليومي والأسبوعي للبشرة ، والاستفادة من فوائد القهوة للبشرة وهي:
1- القهوة تعمل على ازالة طبقة الجلد الميت من الوجه مما يمنح بشرتك نضارة
2- القهوة علاج فعال لإزالة الرؤوس السوداء
3- القهوة تقلل من التهاب واحمرار البشرة
4-القهوة تقلل انتفاخ العينين
5- تساعد على علاج مشاكل البشرة الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس
6- تساعد وصفات القهوة على تقليل ظهور حب الشباب وعلاج تصبغات البشرة
7- القهوة تعمل على علاج الهالات السوداء حول منطقة العين
8-القهوة تساعد على تخفيف السيلوليت، فهي مناسبة لبقية أجزاء الجسم التي بها مشكلة السيلوليت