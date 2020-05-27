AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث عند وضع القهوة على البشرة؟

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:13 ص
فوائد القهوة للبشرة
فوائد القهوة للبشرة
Advertisements
رشا عوني
العناية بالبشرة أمر يشغل بال الكثير من الفتيات، منهن من يقمن بجلسات البشرة لتفتيحها وتنظيفها في صالونات التجميل، والبعض يقمن بالوصفات الطبيعية المنزلية لـ علاج مشاكل البشرة ، باستخدام بعض المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي على البشرة، منها القهوة فهي لها العديد من الفوائد الصحية للبشرة خاصة في التقشير وتجديد خلايا الوجه .

اقرأ أيضًا:

موقع Glowpink المعني بجمال المرأة، نصح باستخدام القهوة ضمن الروتين اليومي والأسبوعي للبشرة ، والاستفادة من فوائد القهوة للبشرة وهي: 

1- القهوة تعمل على ازالة طبقة الجلد الميت من الوجه مما يمنح بشرتك نضارة
2- القهوة علاج فعال لإزالة الرؤوس السوداء
3- القهوة تقلل من التهاب واحمرار البشرة
4-القهوة تقلل انتفاخ العينين
5- تساعد على علاج مشاكل البشرة الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس
6- تساعد وصفات القهوة على تقليل ظهور حب الشباب وعلاج تصبغات البشرة
7- القهوة تعمل على علاج الهالات السوداء حول منطقة العين
8-القهوة تساعد على تخفيف السيلوليت، فهي مناسبة لبقية أجزاء الجسم التي بها مشكلة السيلوليت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رخيص وسحري .. فوائد ماء الأرز للبشرة

جمالك في رمضان.. تعلمي تنظيف البشرة العميق بأقل التكاليف

أرخص تجميل.. فوائد تدليك البشرة بالطماطم

أرخص تجميل.. 8 فوائد مذهلة لوضع الليمون على البشرة

يزيل الجلد الميت.. ماسك القهوة لتقشير البشرة

أرخص تجميل طبيعي .. فوائد القهوة للبشرة

ترشيحاتنا

شاهد.. اختفاء قطة سوداء داخل رداء كاهن أثناء الصلاة | فيديو

ماذا تفعل عند ظهور علامة ABS في عداد سيارتك؟

الأوقاف: تحديد موعد عودة صلاة الجمع والجماعة متروك للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء

الثانية بعد أمريكا.. إبرام عقود تصميم أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية

طبيب إيطالي يحسم جدل موت فيروس كورونا في الصيف

السلطات المغربية تلقي القبض على ممثل شهير بتهمة الإساءة للدين الإسلامي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. زفاف طبيب وممرضة داخل المستشفى.. صور

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث عند وضع القهوة على البشرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟