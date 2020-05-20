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مرأة

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:51 ص
فوائد القهوة للبشرة
فوائد القهوة للبشرة
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رشا عوني
العناية بالبشرة من اهم التفاصيل التي تهتم بها النساء، ويفضلن دوما تجربة كل ماهو جديد فيما يخص البشرة التي تحتاج الي روتين يومي للعناية بها خاصة إذا كنتي تعانين من بعض المشاكل سواء حب الشباب أو اثارها، أو اسمرار البشرة والبقع الداكنة . 
نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة باستخدام القهوة في الوصفات الطبيعية للبشرة، فهي علاج تجميلي رائع يستطيع حل مشاكل البشرة ، كما أنها وسيلة رخيصة وآمنة على الوجه . 

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ومن فوائد القهوة للبشرة أنها تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يعيد نضارة البشرة، كذلك تخلصك من الجلد الميت ، وتمنح وجهك نضارة وحيوية، إليكي 3 وصفات طبيعية بالقهوة لحل مشاكل البشرة .. 

1- القهوة و زيت الزيتون
اخلطي ملعقة من القهوة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من السكر البني، واستخدمي الوصفة كمقشر طبيعي لبشرتك عن طريق تدليك البشرة بالمكونات لمدة دقائق في حركات دائرية خفيفة على بشرتك، وكرري الوصفة مرة بالأسبوع . 

2- القهوة و الزبادي
اخلطي ملعقة من الكاكاو مع ملعقة من القهوة مع ملعقتين من الزبادي، وطبقي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه. 

2- القهوة والعسل
اخلطي ملعقة من القهوة مع ملعقة  من العسل الابيض وقطرات من عصير الليمون ، وضعي الخليط على بشرتك، فهذا الماسك مناسب تحديدًا لاصحاب البشرة الدهنية والذين يعانون من حب الشباب .
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