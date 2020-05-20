تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

من اهم التفاصيل التي تهتم بها النساء، ويفضلن دوما تجربة كل ماهو جديد فيما يخص البشرة التي تحتاج الي روتين يومي للعناية بها خاصة إذا كنتي تعانين من بعض المشاكل سواء

أو اثارها، أو اسمرار البشرة والبقع الداكنة .