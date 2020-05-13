أرخص تجميل طبيعي .. فوائد القهوة للبشرة

لا يخلو اليوم من تناول فنجان القهوة الصحي، لكن كثيرا من النساء يغفلن فوائد القهوة للبشرة خاصة عند استخدامها بشكل طبيعي وإدراجها ضمن مكونات الوصفات الطبيعية التي نطبقها في البيت لعلاج مشاكل البشرة.





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يزيل الجلد الميت.. ماسك القهوة لتقشير البشرة

وبحسب موقع برايت سايد ، فإن فوائد القهوة للبشرة، عند استخدامها بشكل مباشر على الوجه تشمل التالي:





1- القهوة تعمل على ازالة طبقة الجلد الميت من الوجه مما يمنح بشرتك نضارة

2- القهوة تقلل من التهاب واحمرار البشرة

3- القهوة علاج فعال لإزالة الرؤوس السوداء

4- القهوة تساعد على تخفيف السيلوليت، فهي مناسبة لبقية أجزاء الجسم التي بها مشكلة السيلوليت

5- القهوة تقلل انتفاخ العينين

6- القهوة تعمل على علاج الهالات السوداء حول منطقة العين

7- تساعد على علاج مشاكل البشرة الناتجة عن التعرض المباشر لاشعة الشمس

8- تساعد وصفات القهوة على تقليل ظهور حب الشباب وعلاج تصبغات البشرة