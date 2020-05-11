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مرأة

يزيل الجلد الميت.. ماسك القهوة لتقشير البشرة

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:45 م
ماسك القهوة
ماسك القهوة
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رشا عوني
لا تقتصر فوائد القهوة على شربها فقط، بل هي مفيدة للبشرة والشعر، ويمكن استخدامها في الوصفات الطبيعية المنزلية خصوصا أنها تعمل على ازالة خلايا الجلد الميت، كما تعد محفز طبيعي للكولاجين، وتعمل كمضاد لالتهابات الوجه.

ونصح موقع brightside، بوصفة سريعة لـ تقشير البشرة بالقهوة، دون الحاجة الى الذهاب لصالونات التجميل، فتقشير البشرة يجعلها نضرة ويجدد الخلايا ويزيل طبقة الجلد الميت . 

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- مكونات ماسك القهوة لتقشير البشرة : 
ملعقة قهوة
ملعقة سكر بني
ملعقة زيت زيتون
ملعقة كبيرة عسل ابيض

- طريقة تحضير ماسك القهوة
قومي لخلط المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا
افركي بشرتك بحركات دائرية لطيفة باستخدام الماسك
قومي بفرك البشرة بشكل لطيف لمدة 5 دقائق
اتركي الماسك على بشرتك لمدة 15 دقيقة
وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر 
ويفضل بعد تقشير البشرة ، استخدام ماسك صحي للبشرة.
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