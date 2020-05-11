يزيل الجلد الميت.. ماسك القهوة لتقشير البشرة





ونصح موقع brightside، بوصفة سريعة لـ تقشير البشرة بالقهوة ، دون الحاجة الى الذهاب لصالونات التجميل، فتقشير البشرة يجعلها نضرة ويجدد الخلايا ويزيل طبقة الجلد الميت .





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- مكونات ماسك القهوة لتقشير البشرة :

ملعقة قهوة

ملعقة سكر بني

ملعقة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عسل ابيض





- طريقة تحضير ماسك القهوة :

قومي لخلط المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا

افركي بشرتك بحركات دائرية لطيفة باستخدام الماسك

قومي بفرك البشرة بشكل لطيف لمدة 5 دقائق

اتركي الماسك على بشرتك لمدة 15 دقيقة

وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر

ويفضل بعد تقشير البشرة ، استخدام ماسك صحي للبشرة.