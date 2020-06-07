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للسكر و الكبد والمخ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان القهوة يوميا؟

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:00 م
فوائد القهوة
فوائد القهوة
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رشا عوني
ما بين فوائد القهوة و أضرارها، يحتار الكثير في أمر ذلك المشروب السحري الذي يعشقه الكثيرون واعتادوا على تناوله بشكل يومي، خاصة في الصباح، لكن عادة ما ينصح الاطباء بضرورة الاعتدال في تناول القهوة لتجنب أضرارها، والاستفادة الجيدة من مضادات الأكسدة الموجودة بها والتي تحمي الجسم من الأمراض.


إليك أبرز فوائد القهوة للجسم عند تناول فنجان بشكل يومي بحسب نصائح موقع healthline:


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1- القهوة تجعلك نشطا ويؤثر الكافيين على وظائف الدماغ ليجعلها أكثر كفاءة، كما أكدت الدراسات أن الكافيين يحسن المزاج ووظيفة الدماغ ويجعلك أكثر ذكاء.


2-القهوة تساعد على حرق الدهون وتحسين الأداء البدني، والكافيين عنصر أساسي في المكملات الغذائية لحرق الدهون، فهو يرفع التمثيل الغذائي ويزيد من أكسدة الأحماض الدهنية.
 

3-القهوة تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بـ مرض السكري من النوع ٢


4- شرب القهوة بشكل يومي يقلل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون وتحمي الدماغ في سن الشيخوخة.

 
5-شرب القهوة أمر جيد لصحة الكبد، فقد أظهرت دراسات متعددة أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة تصل إلى 80٪، وقد تقلل القهوة أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40٪ تقريبًا.
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