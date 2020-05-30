لمرضى السكرى النوع الثاني .. قائمة بـ 10 اصناف بروتين آمنة

يلعب الغذاء دورا كبيرا في صحتنا خاصة مرضى السكرى النوع الثاني بل انه من العوامل التى تساعدهم على التحسن والشفاء.
من اكثر الاشياء التى تشكل قلقا لبعض مرضى السكرى النوع الثاني هى تناول البروتين بقدر مناسب حيث لا يزيد عن ربع الوجبة .
كما ان اختيار نوع البروتين في الوجبة من الأمور شديدة الاهمية فيفضل الانواع الخالية من الكوليسترول الضار والشحوم.
عرض موقع " everydayhealth" قائمة باهم اطعمة البروتين التى تساعد في علاج مرضى السكري النوع الثاني :
• الفاصوليا بكل انواعها
• الحمص
• العدس
• زبدة الجوز
• السمك مثل التونة والسردين والسلمون
• دواجن بدون جلد "نزعه"
• بيض
• جبن قريش قليل الدسم أو خالي من الدسم
• جبن قليل الدسم أو جبن عادي بكميات صغيرة
•لحم بقري قليل الدهن .