لأصحاب المزاج .. 6 حيل تحميك من أضرار القهوة

فنجان

يعتبر أهم مشروب على مدار اليوم، فهو له سحر خاص ومذاق مميز ، خاصة وأن

عديدة وتشجعك على تناولها لكن باعتدال، لكن أحيانًا تكون

أكثر من فوائدها وذل حسب طريقة استهلاك الشخص للقهوة والكمية التي يتناولها بشكل يومي .