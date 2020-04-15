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لأصحاب المزاج .. 6 حيل تحميك من أضرار القهوة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:28 ص
القهوة
القهوة
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رشا عوني
فنجان القهوة يعتبر أهم مشروب على مدار اليوم، فهو له سحر خاص ومذاق مميز ، خاصة وأن فوائد القهوة عديدة وتشجعك على تناولها لكن باعتدال، لكن أحيانًا تكون أضرار القهوة أكثر من فوائدها وذل حسب طريقة استهلاك الشخص للقهوة والكمية التي يتناولها بشكل يومي . 
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كيف تحمي نفسك من أضرار القهوة  ؟ 
نصح موقع Healthline الطبي بمجموعة نصائح سهلة وبسيطة عليك اتباعها كي تتجنب أضرار القهوة إذا كنت تتناولها بشكل يومي ومستمر وهي : 

1- لا تشرب القهوة على معدة فارغة ، لأنها تهيج المعدة وتزيد اضطرابات الأمعاء
2- لا تشرب القهوة بعد السادسة مساءً 
3- احرص على تناول القهوة خلال النصف الأول من اليوم، أي بعد الاستيقاظ وحتى الخامسة مساءً
4- احذ شرب القهوة قبل النوم لأنها تسبب الأرق
5- لا تفرط في تناول كمية من القهوة على مدار اليوم، بل يكفي شرب 2 فنجان فقط من القهوة أو 3 على الأكثر
6- احرص على تناول الماء بشكل مستمر قبل وبعد القهوة لأنها مدرة للبول وتفقد الجسم سوائله بسرعة .
لأصحاب المزاج .. 6 حيل تحميك من أضرار القهوة
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