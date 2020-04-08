الكافيه في البيت.. طريقة عمل القهوة الباردة

يشتهي البعض تناول القهوة ومشروباتها المشتقة منها التي تقدم في الكافيهات مثل الكابتشينو وفرابتشينو ولاتيه، لكن يمكنك بطريقة سهلة وسريعة تحضير مثل هذه المشروبات في المنزل بمكونات أقل وطعم مميز .

نقدم لك طريقة عمل القهوة الباردة ..





مكونات القهوة الباردة :

٢ ملعقة قهوة

٢ ملعقة سكر

٢ ملعقة كاكاو او شيكولاتة سائلة

كوب حليب

٣ مكعبات ثلج

ملعقة فانيليا سائلة

ربع كوب ماء





طريقة عمل القهوة الباردة :

في وعاء اخلطي الماء والقهوة حتى تذوب

ضيفي الشيكولاتة السائلة و السكر و الفانيليا وقلبي الخليط جيدا

بعد أن تتجانس المكونات اسكبي الخليط على كوب الحليب واستمري في التقليب حتى تندمج المكونات ثم ضيفي مكعبات الثلج وقدميها باردة .