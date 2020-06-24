طاقة وهمية.. خبير أسترالي يكشف مفاجأة عن القهوة

وأوضح خبير الكيمياء الحيوية أنه في كثير من الأحيان ، يشعر الناس بالصدمة من مقدار الطاقة التي يمتلكونها دون الاعتماد على الكافيين .

وأكد أن أجسادنا بقدرة مذهلة على توليد طاقة استثنائية عندما تكون أنظمة الطاقة لدينا مدعومة بخيارات نمط غذائي يومي صحي .

ونصح الخبير الكيميائي الحيوي ، الأشخاص الذين اعتادوا على شرب القهوة يوميًا ، بمحاولة خفض الكمية التي تتناولها إلى النصف كل أسبوع حتى تصل إلى الصفر ثم ، بعد أسبوعين بدون تناول الكافيين ، لاحظ ما تشعر به .

في بداية التوقف عن تناول القهوة ، ستشعر بالإرهاق بسبب انسحاب الكافيين ، لكن بعد مرور أيام قليلة ستشعر أن طاقتك تزداد بشكل طبيعي، كما يمكنك دائمًا استبدال القهوة بكوب من الشاي العشبي.