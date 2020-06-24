طاقة وهمية.. خبير أسترالي يكشف مفاجأة عن القهوة

قال الخبير الأسترالي الدكتور ليبي ويفر عالم الكيمياء الحيوية، أن الجسم لا يحتاج لـ شرب القهوة كما نعتقد جميعًا ونفعل كل يوم ، وأننا لسنا بحاجة إلى شرب القهوة صباح كل يوم قبل البدء في العمل لتجديد الطاقة والنشاط كما نظن .
وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail ، فأكد الخبير الأسترالي أن شرب القهوة في حد ذاته غالبًا ما يقود الناس إلى الشعور بأنهم بحاجة إلى المزيد من الكافيين أو السكر ليستعيدوا طاقتهم ونشاطهم ويستكملوا عملهم .
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وأوضح خبير الكيمياء الحيوية أنه في كثير من الأحيان ، يشعر الناس بالصدمة من مقدار الطاقة التي يمتلكونها دون الاعتماد على الكافيين .
وأكد أن أجسادنا بقدرة مذهلة على توليد طاقة استثنائية عندما تكون أنظمة الطاقة لدينا مدعومة بخيارات نمط غذائي يومي صحي .
ونصح الخبير الكيميائي الحيوي ، الأشخاص الذين اعتادوا على شرب القهوة يوميًا ، بمحاولة خفض الكمية التي تتناولها إلى النصف كل أسبوع حتى تصل إلى الصفر ثم ، بعد أسبوعين بدون تناول الكافيين ، لاحظ ما تشعر به .
في بداية التوقف عن تناول القهوة ، ستشعر بالإرهاق بسبب انسحاب الكافيين ، لكن بعد مرور أيام قليلة ستشعر أن طاقتك تزداد بشكل طبيعي، كما يمكنك دائمًا استبدال القهوة بكوب من الشاي العشبي.