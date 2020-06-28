AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:42 ص
القهوة المثلجة
القهوة المثلجة
Advertisements
رشا عوني
لا يستطيع الكثيرون التخلي عن تناول القهوة بشكل يومي، لكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الجسم لتناول مشروبات طازجة باردة لإنعاشه وترطيبه في الصيف، لذا يمكنك شرب القهوة بطريقة جديدة مختلفة عن الطرق التي اعتدت عليها سواء القهوة التركية الشهيرة أو الفرنسية بالحليب. 

إليك طريقة عمل القهوة المثلجة في خطوات سهلة و سريعة :  

اقرأ أيضا

مكونات القهوة المثلجة :

2 ملعقة نسكافيه بلاك 
ملعقة سكر - حسب الرغبة 
كوب حليب بارد 
5 مكعبات ثلج 
قطرات ماء لرغوة النسكافيه 

طريقة عمل القهوة المثلجة: 

ضعي 2 ملعقة نسكافيه بلاك مع مقدار السكر الذي تفضلينه
أضيفي قطرات من الماء الدافئ حتى تتمكني من مزج المكونات 
استخدمي مضرب النسكافيه واخفقي المكونات حتى تحصلي على رغوة كثيفة 
أضيفي الحليب البارد إلى الرغوة وقلبيه جيدا ثم أضيفي مكعبات الثلج 
مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة
مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكابتشينو

طريقة عمل النسكافيه.. بلاك وبالحليب

بـ حليب البودرة.. طريقة عمل النسكافية

باللبن.. تعرف على طريقة عمل رغوة النسكافيه

بالحليب المحلى.. طريقة عمل قهوة باردة بالنسكافيه

تغلب على حرارة الصيف بمشروب البطيخ

ترشيحاتنا

استكمال الدوري.. وزير الرياضة: نساند اتحاد الكرة في تطبيق اللائحة على المنسحب

حكم كثرة الحلف بالطلاق .. دار الإفتاء توضح

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 28 - 6 - 2020

محمد زيدان: نقطة واحدة جعلت محمد صلاح أفضل مني في ملاعب أوروبا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 6- 2020 والقنوات الناقلة

أبرزها في ليفربول وبروسيا دورتموند .. محمد زيدان يخوض 4 معايشات بـ أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. عادات يومية لتعزيز جهاز المناعة

مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x5 الجديدة في مصر.. صور