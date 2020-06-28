مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة

لا يستطيع الكثيرون التخلي عن تناول القهوة بشكل يومي، لكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الجسم لتناول مشروبات طازجة باردة لإنعاشه وترطيبه في الصيف، لذا يمكنك شرب القهوة بطريقة جديدة مختلفة عن الطرق التي اعتدت عليها سواء القهوة التركية الشهيرة أو الفرنسية بالحليب.





إليك طريقة عمل القهوة المثلجة في خطوات سهلة و سريعة :





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مكونات القهوة المثلجة :





2 ملعقة نسكافيه بلاك

ملعقة سكر - حسب الرغبة

كوب حليب بارد

5 مكعبات ثلج

قطرات ماء لرغوة النسكافيه





طريقة عمل القهوة المثلجة:





ضعي 2 ملعقة نسكافيه بلاك مع مقدار السكر الذي تفضلينه

أضيفي قطرات من الماء الدافئ حتى تتمكني من مزج المكونات

استخدمي مضرب النسكافيه واخفقي المكونات حتى تحصلي على رغوة كثيفة