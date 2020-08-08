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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد تجهيزات 19 مدرسة كمقرات انتخابية استعدادا للشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:48 م
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ
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إبراهيم الهوارى
واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت جولاته بالمرور على مقار ولجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمدارس المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعضاء العملية الانتخابيه من المستشارين والمنظمين، والتي ستنطلق يومي 11 و12 أغسطس الجاري.


وتفقد المحافظ خلال جوله اليوم 19 مدرسة ومقر انتخابى بمدن شبين القناطر والخانكة وحي شرق وغرب شبرا الخيمة للتأكد من جاهزيتها للانتخابات.

وأشار الى أن المحافظة استعدت بتجهيز532 مركزا إنتخابيا و689 لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها ويبلغ عدد الناخبين بها 3 مليون و255 ألف ناخب على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بضرورة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ ومراجعة المقرات الانتخابية،والتأكد من تطبيق كافه الإجراءات الإحترازيه والوقائيه وإستمرار أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية، وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للذهاب لصناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وناشد الهجان جموع المواطنين بالنزول والمشاركة فى الإستحقاق الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إنطلاقها يومي 11 و 12 م أغسطس الجاري ، لتعزيز دور مؤسسات الدوله لإستكمال مسيرة التنمية والبناء.
محافظ القليوبية يتفقد تجهيزات 19 مدرسة كمقرات انتخابية استعدادا للشيوخ
محافظ القليوبية يتفقد تجهيزات 19 مدرسة كمقرات انتخابية استعدادا للشيوخ
محافظ القليوبية يتفقد تجهيزات 19 مدرسة كمقرات انتخابية استعدادا للشيوخ
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