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راح يسرقونا ويبيعوا المساعدات ..نيشان: الشعب اللبناني يعيش صدمة و غضبا عارما في الشارع ..فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:42 م
نيشان
نيشان
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي اللبناني نيشان ، إن الشعب اللبناني يعيش صدمة كبيرة مؤكدا أن الشارع اللبناني يوجد به غضب عارم .

وأضاف نيشان خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المواطن اللبناني لا يثق في الحكومة ولا في زعماء الطوائف أو المصارف لافتا الى ان لبنان عاش الحرب بجميع انواعه علي مدار 40 سنة .

واوضح نيشان ، ان الانفجار الاخير دمر العديد من الأماكن في لبنان ولا أحد يتوقع حجم الدمار الذى حدث مؤكدا  انهم لا يثقون في أمراء الحرب .

وتابع : جميع الدول التي ترسل مساعدات إلى لبنان لا يجب عليها أن ترسل شىء لان المساعدات تسرق "راح يسرقونا ويبيعوها "من قبل الحكومة ويقومون ببيع هذه المساعدات .

واستكمل : الحكومة اللبنانية تراوغ حتى يبعدوا عنهم الاتهامات وجميعهم متورطون في الفساد .
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