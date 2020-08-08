راح يسرقونا ويبيعوا المساعدات ..نيشان: الشعب اللبناني يعيش صدمة و غضبا عارما في الشارع ..فيديو

قال الإعلامي اللبناني نيشان ، إن الشعب اللبناني يعيش صدمة كبيرة مؤكدا أن الشارع اللبناني يوجد به غضب عارم .





وأضاف نيشان خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المواطن اللبناني لا يثق في الحكومة ولا في زعماء الطوائف أو المصارف لافتا الى ان لبنان عاش الحرب بجميع انواعه علي مدار 40 سنة .





واوضح نيشان ، ان الانفجار الاخير دمر العديد من الأماكن في لبنان ولا أحد يتوقع حجم الدمار الذى حدث مؤكدا انهم لا يثقون في أمراء الحرب . الأماكنأحديثقونأمراء





وتابع : جميع الدول التي ترسل مساعدات إلى لبنان لا يجب عليها أن ترسل شىء لان المساعدات تسرق "راح يسرقونا ويبيعوها " من قبل الحكومة ويقومون ببيع هذه المساعدات .



